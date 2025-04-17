都在搶C位！王鴻薇北檢外上演痛哭戲碼 下秒被朱立倫拉到後面......

王鴻薇上演痛哭戲碼，結果被朱立倫直接拉到後排。（圖翻攝自Threads）

2025/04/17 23:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦國民黨罷免綠委連署造假案，17日上午搜索藍營北市黨部並約談黨部主委黃呂錦茹，黨主席朱立倫動員黨公職和支持者晚間衝北檢抗議，卻出現國民黨人爭相搶鏡頭、支持者強拆鐵馬護欄等失控畫面，王鴻薇還上演痛哭戲碼，結果被朱立倫直接拉到後排，畫面被分享到網上引發熱烈討論。

國民黨上下17日晚間集結北檢抗議執政黨司法打壓在野黨，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、藍營立院黨團總召傅崐萁和多名黨籍立委也到場，現場人員情緒激動，不僅支持者強拆鐵馬護欄想闖入管制區，包括王鴻薇、徐巧芯等藍委們，也爭相在最前排搶鏡頭。

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綜合媒體報導，其中王鴻薇還上演痛哭戲碼，幫黨內青年軍喊加油口號時一度激動落淚，稱如今台灣的司法已淪為東廠，每個台灣人都要站出來，「自己的國家自己救」。她說，今晚看到這麼多熱血的支持者到場聲援，她非常感動，大家都在支持台灣的公平與正義，台灣不能再內耗和對立，請民進黨停止用司法剷除異己。

王鴻薇還稱，現在包括她在內有35名國民黨立委面臨罷免，但國民黨不怕，因為他們尊重民意檢驗，但民進黨不敢，只會打壓年輕人。輪到罷免吳思瑤召集人賴苡任發言時，賴苡任突然自曝獲交保細節，嚇得其委任律師趕忙出來制止，王鴻薇則又搶過麥克風喊「賴苡任加油」，然後又開始爆哭，一旁的徐巧芯則作勢安慰。

沒想到朱立倫突然面無表情的，把在最前排的王鴻薇拉到後面去，自己往前站，該畫面隨即在網上掀起熱烈討論，「朱立倫：戲演太多了」、「真的演很大」、「怎麼都是那種不要搶我C位的老演員，好好笑」、「主席一臉無奈的推開擋住他鏡頭的人」、「那個……演過頭了！下去下去」、「王鴻薇在哭什麼，看不懂ㄟ」、「跟之前翁曉玲被拉走一樣」、「旁邊的人看到朱立倫推開王鴻薇時，好像還偷偷笑一下」、「一群人在搶鏡頭真的好瘋」。

罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫（左）下達動員令，號召所有黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。（記者塗建榮攝）

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