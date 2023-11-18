小馬可仕APEC晤習近平 直言「沒有人想開戰」

菲律賓總統小馬可仕17日在舊金山APEC場邊與中國國家主席習近平會談。圖為小馬可仕今年1月訪問中國，由習近平親自接待。（美聯社檔案照）

2023/11/18 19:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕與中國國家主席習近平17日在美國舊金山「亞太經濟合作會議」（APEC）峰會場邊舉行會談，試圖化解兩國在南海地區愈演愈烈的緊張對立，小馬可仕更直言，「我認為沒有人想發動戰爭」。然而，分析家仍認為，這次會談無法緩和兩國在南海的摩擦，因為中國並未打算改變做法。

小馬可仕在與習近平晤談後表示，他針對菲中兩國船隻在南海發生的對峙，包括一起碰撞事件，向習近平表示擔憂，也提到菲國漁民在菲國兩百海里專屬經濟區捕魚，卻遭中國海警和海上民兵船阻撓的困境。兩人努力設想出一套緩解南海緊張局勢的機制，但目前問題仍然存在，雙方必須持續溝通，會面即是維繫和平過程中重要一環。小馬可仕也補充道，他和習近平都同意，菲中兩國的海上爭端「不應成為我們關係的決定性因素」，「我認為沒有人想發動戰爭」。

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據了解，兩國領袖在今年1月小馬可仕對中國進行國是訪問，以及去年11月泰國曼谷APEC峰會上，都曾進行類似會談。然而，菲中在南海主權爭議區的對立甚至衝突，今年以來仍時有所聞，17日也再次發生一艘中國海警船向一艘菲國汽艇發射水砲的事件，且如同先前幾次衝突一樣，後者當時試圖向擱淺於仁愛暗沙的報廢登陸艦馬德雷山號官兵進行補給。菲國外交部表示，截至本月7日為止，馬尼拉今年已向北京提出58次外交抗議。

菲國「阿馬多爾研究服務公司」執行長阿馬多爾（Julio Amador）不認為這次會談可以緩解兩國之間的摩擦，指小馬可仕試圖尋求菲中在西菲律賓海的合作機會，是外交努力，重點在於中國必須證明他們可以採取不同的做法，「但沒有證據表明這一點，因為中國在南海的做法一貫如此」。菲國德拉薩爾大學分析學者吉爾（Don McLain Gill）表示，這次會談代表菲國對中政策的「連續性」，菲方在處於守勢時，目標不是破壞或挑釁安全架構，而是確保穩定，這種主動性是希望為與北京談判創造環境，並保持溝通管道暢通。

小馬可仕上任以來，馬尼拉當局從前總統杜特蒂時代的親中立場，逐漸向華盛頓靠攏，今年4月更宣布依據兩國「加強國防合作協議」（EDCA），新開放4個軍事基地供美軍使用，以加強與美國的防衛關係。

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