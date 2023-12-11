跟騷射水柱 中國海警又撞菲船

菲律賓船隻10日在南海仁愛暗沙附近海域執行補給任務時，遭中國海警船發射高壓水柱，並加以衝撞，造成菲國船隻引擎嚴重受損。（取自菲國海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉X平台）

2023/12/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼九日在南海黃岩島（Scarborough Shoal）附近海域爆發衝突後，菲律賓與中國十日再度為南沙群島仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）運補撞船互嗆，馬尼拉怒指中方派船騷擾、攔阻，甚至撞擊菲國運補船，中方則稱菲國罔顧警告，還企圖衝撞中船。

美國隨即譴責中方對菲國船隻的「非法」與「危險」行徑，重申美國與菲律賓站在一起；歐盟和紐西蘭等國也表達關切。

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美批中非法行徑 歐盟紐西蘭關切

菲國海岸防衛隊指控中方海警船「衝撞」菲國運補船，並朝補給船與菲國海巡艦艇發射高壓水柱，導致其中一艘補給船的引擎嚴重受損，以及菲國海巡船桅杆損壞。這是自十月以來在仁愛暗沙附近發生的第二起菲中船隻撞擊事件。菲律賓九日也指控中國海警船在黃岩島附近發射高壓水柱，「阻止」三艘菲國漁業和水產資源局公務船向漁民運送物資。

但中方反批衝突責任全在菲方。海警局指控，菲國兩艘海巡船、一艘公務船和一艘運補船未經批准，擅入仁愛暗沙海域，中方依法採取管制措施；其中菲船「尤娜紮‧五月」一號艇（Unaiza May1）無視中方多次警告，以不專業、危險方式突然轉向，故意衝撞中國海警二一五五六艇，發生刮蹭。

稍早前，由多個菲國民間團體組成的「這是我們的」（Atin Ito）聯盟發起、由上百名志工搭乘兩艘船運送食物、水與其他捐贈品的「耶誕船隊」，原訂十日凌晨從巴拉旺島啟航，前往仁愛暗沙附近進行補給，並宣示主權，卻由於與中船發生衝突而改向，且遭中船持續尾隨跟蹤。同日午後，經與菲國海岸防衛隊協商，「這是我們的」聯盟發表聲明，宣布放棄運補，返回巴拉旺的艾尼島（El Nido）。

「這是我們的」聯盟聲明指稱，他們的船隻遭到四艘中船尾隨，包括兩艘中國海軍艦艇、一艘海警船，以及一艘中國貨船；即使在返航途中，仍持續遭兩艘中國海軍艦艇與一艘海警船緊跟不放。該船隊原訂途經菲國刻意將報廢登陸艦「馬德雷山號」擱淺，並派員進駐以宣示主權的仁愛暗沙，然後前往附近的馬歡島。

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