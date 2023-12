共和黨第4場初選辯論登場 海利民調攀升遭對手圍攻

2023/12/07 20:51

〔中央社〕美國共和黨第4場初選辯論登場,前3場缺席的前總統川普依然沒現身。前美國駐聯合國大使海利聲稱自己的民調攀升,已擠下佛州州長迪尚特,成為取代川普的首選。

《路透社》報導,在川普缺席初選辯論的情況下,海利(Nikki Haley)和迪尚特(Ron DeSantis)爭相成為川普的主要替代者。在共和黨明年1月15日愛荷華州初選投票前,川普民調支持度仍遙遙領先。

I made a bet that @NikkiHaley couldn’t even name just three regions of eastern Ukraine that she wants to send America’s sons & daughters to die fighting for. Turns out, I was right. pic.twitter.com/HvZRxsEpp0

另外兩位符合資格參加今天初選辯論的參選人,分別是科技業企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)和紐澤西州州長克里斯蒂(Chris Christie)。在第4場初選辯論人數減少下,參選人有更多時間深入對手的政策和過去紀錄。

不過,除一路以來批評川普的克里斯蒂外,其他3名參選人似乎無人願意直接抨擊川普,反映川普在共和黨基層的支持度持續領先。

川普昨天在福斯新聞(Fox News)轉播的市民大會(Town Hall)活動中表示,若再度當選美國總統,他不會成為獨裁者,「除了第1天以外」。在被問及對川普此番發言的意見時,克里斯蒂稱川普是「一名憤怒、不滿的男人」,意圖報復,他還一再要迪尚特表態,問他是否相信川普適合再擔任總統。

Silent Cal knew the proper role of the federal government. We can learn an awful lot from Calvin Coolidge. pic.twitter.com/mOs3MTpcCh

迪尚特則是顧左右而言他,反而提到川普77歲的年紀,稱總統較適合由年輕一點的人出任。

海利也只是稍微批評,稱川普代表「混亂」,並怪他造成美國國家債務增加了數十億美元。

Chaos is all around us.

It’s on our southern border.

On our college campuses.

In our city streets.



All the polls show that I will crush Joe Biden—Donald Trump won’t. The Democrats all know it.



Join us at https://t.co/Ee93V8hkWG. We have a country to save. pic.twitter.com/tbfssOda6w