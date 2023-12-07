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共和黨第4場初選辯論登場 海利民調攀升遭對手圍攻

海利（Nikki Haley，左）和迪尚特（Ron DeSantis）針鋒相對。（路透）

海利（Nikki Haley，左）和迪尚特（Ron DeSantis）針鋒相對。（路透）

2023/12/07 20:51

〔中央社〕美國共和黨第4場初選辯論登場，前3場缺席的前總統川普依然沒現身。前美國駐聯合國大使海利聲稱自己的民調攀升，已擠下佛州州長迪尚特，成為取代川普的首選。

《路透社》報導，在川普缺席初選辯論的情況下，海利（Nikki Haley）和迪尚特（Ron DeSantis）爭相成為川普的主要替代者。在共和黨明年1月15日愛荷華州初選投票前，川普民調支持度仍遙遙領先。

另外兩位符合資格參加今天初選辯論的參選人，分別是科技業企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）。在第4場初選辯論人數減少下，參選人有更多時間深入對手的政策和過去紀錄。

不過，除一路以來批評川普的克里斯蒂外，其他3名參選人似乎無人願意直接抨擊川普，反映川普在共和黨基層的支持度持續領先。

川普昨天在福斯新聞（Fox News）轉播的市民大會（Town Hall）活動中表示，若再度當選美國總統，他不會成為獨裁者，「除了第1天以外」。在被問及對川普此番發言的意見時，克里斯蒂稱川普是「一名憤怒、不滿的男人」，意圖報復，他還一再要迪尚特表態，問他是否相信川普適合再擔任總統。

迪尚特則是顧左右而言他，反而提到川普77歲的年紀，稱總統較適合由年輕一點的人出任。

海利也只是稍微批評，稱川普代表「混亂」，並怪他造成美國國家債務增加了數十億美元。

川普的缺席讓其他參選人沒機會和他正面交鋒，再度凸顯川普不把這些對手看在眼裡。

海利在全國性民調中削弱迪尚特的領先幅度，同時在新罕布什爾州（New Hampshire）和她的家鄉南卡羅來納州（South Carolina）的領先擴大，這兩個州是初選首批投票的州，因此格外重要。

迪尚特和海利在愛荷華州的民調基本上是不相上下。

而在目前沒有安排其他辯論時間的情況下，今天的電視轉播辯論交鋒可能是海利和迪尚特在全國觀眾面前痛宰對手的最後機會。

與川普關係密切的拉馬斯瓦米，今天和迪尚特聯手瞄準海利，批評她「腐敗」和「法西斯」，稱她靠演講撈錢，並在波音（Boeing）董事會擔任董事。

海利說：「我喜歡所有的關注，夥伴。」她並為自己在波音的工作辯護，同時暗示她的對手嫉妒她有金主力挺。

共和黨初選明年1月15日將從中西部的愛荷華州開跑，初選勝出的參選人，將在明年11月的大選和現任總統拜登對決。

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