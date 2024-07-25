北迴小清水溪橋遭沖毀 台鐵15:00後「部分路線仍停駛」

台鐵小清水溪橋西正線被土石流沖毀。（圖由民眾提供）

2024/07/25 11:52

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風襲台，繼昨（24日）台鐵東部幹線2處被泥流覆蓋，台鐵公司今（25日）證實，小清水溪橋西正線也遭土石流沖毀，並於午間更新列車行駛狀況，下午3時之前維持全線停駛，下午3時之後，多處路段因中斷或預警封橋，仍維持停駛，部分路線則恢復行駛。

昨天東部幹線「崇德─和仁」東正線K48+600處、西正線K56+650處被土石泥流覆蓋，「和平─和仁」電車線倒塌，今再傳出小清水溪橋西正線遭土石流沖垮，所幸台鐵昨天午後至今天下午3時皆停駛，未釀成事故，台鐵也證實消息。

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台鐵午間也發布下午3點之後的運行狀況，西部幹線（基隆－潮州）方面，八掌溪、高屏溪水位達警戒值，仍預警性封橋中。對號列車全線停駛，區間（快）車「基隆－彰化」下午3時後陸續恢復行駛，「彰化─潮州」視降雨及路線狀況恢復行駛。

東部幹線（樹林－台東）方面，因「崇德－和仁」間土石流覆蓋路線、電車線斷落、小清水溪橋沖毀，路線中斷，對號列車全線停駛，區間（快）車「樹林－蘇澳」下午3時後陸續恢復行駛，「花蓮往台東」自下午5時52分後、「台東往花蓮」自下午3時50分後陸續恢復行駛。

南迴線（新左營－枋寮－台東）方面，受颱風及其外圍環流影響持續強降雨，高屏溪橋預警性封橋中，對號列車、區間（快）車全線停駛。

支線方面，平溪線、深澳線、集集線、內灣線全線停駛；六家線下午3時29分後陸續恢復行駛；沙崙線下午5時15分後陸續恢復行駛。

台鐵提醒，因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行請洽官網，或24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打），也可向就近車站詢問。

台鐵補充，自發布海上颱風警報之日至解除海上颱風警報之日，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

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