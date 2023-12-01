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前美國駐日大使：誰入主白宮都不會改變印太參與

前美國駐日大使海格提上月29日表示，2024年美國總統大選即便由川普勝選，美國參與印太地區的態度也絲毫不會改變。（美聯社資料照）

前美國駐日大使海格提上月29日表示，2024年美國總統大選即便由川普勝選，美國參與印太地區的態度也絲毫不會改變。（美聯社資料照）

2023/12/01 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕前美國駐日本大使、現任參議員海格提（William Hagerty）上月29日在華盛頓受訪表示，他認為2024年美國總統大選即便由共和黨籍的川普（Donald Trump）當選，美國參與印度太平洋地區的態度也絲毫不會改變，「無需擔憂」。

《共同社》報導，海格提強調印太地區正面臨中國、北韓、俄羅斯的威脅，「需要日美韓3國進一步合作」。海格提曾在川普執政時期擔任美國駐日大使，2019年7月因返國參選而辭去職務。

海格提強調稱：「無論誰是總統，都願意（與印太地區盟國）維持關係。」他補充，日美韓將在推進民主主義價值和經濟安全保障等層面，成為地區的「基礎」。

海格提同時談及了美國多年來致力強化的日美韓關係，稱當日韓歷史問題成為障礙時，「日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅，應對了困難的歷史政治課題。」

海格提強調，駐日與駐韓美軍具有極大存在感，稱「今後也將大力維持防務部門間的關係。」

至於北韓綁架日本人的問題，海格提表示川普任內歷次與北韓領導人金正恩舉行會談時，都有當面提及此事，稱「必須盡可能做出一切努力。」

2022年4月，海格提曾針對台海局勢指出，在中國企圖統一台灣、升高軍事威脅之際，日本自衛隊與美軍可藉由聯合軍演等行動展現存在感，對中國發出明確訊息，將有助於區域安定。

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