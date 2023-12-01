失事後繼續飛？美國防部：駐日魚鷹機正常起降

日本海上保安廳1艘巡邏艇和1架直升機，11月30日在日本鹿兒島縣屋久島附近海域執行搜救任務。（路透）

2023/12/01 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕駐日美軍1架V-22魚鷹運輸機（V-22 Osprey）29日下午在日本鹿兒島縣屋久島外海失事，傳出日本防衛省已要求美國軍方停飛其他同型機。對此，美國國防部11月30日卻表示，駐日魚鷹運輸機目前仍正常執行飛行任務。

據《路透》報導，美國國防部11月30日在華盛頓舉行的記者會上表示，對機組員的搜救行動尚在進行中。國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）稱：「我沒有追蹤該部門（駐日美軍司令部）收到的正式請求。目前，魚鷹運輸機照常在日本執行任務。」

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事故原因尚在調查當中。日本海上保安廳11月29日表示，在距海岸約3公里處，發現了魚鷹運輸機殘骸和1名美方人員屍體。

日本防衛大臣木原稔11月30日強調：「事故為該地區居民帶來了極大的焦慮，我們已要求美方確認同型機的安全性，再讓部署在日本的魚鷹機執行飛行任務。」

另名防衛省官員指出，同樣擁有魚鷹運輸機的日本自衛隊（SDF）將暫停使用該機型，直到事故調查結果出爐。

然而，木原稔11月30日晚間向記者證實，美軍仍在使用魚鷹運輸機，稱截至30日下午3時30分，駐日美軍基地仍有20架魚鷹運輸機照常起降。

駐日美軍司令部沒有立即對此事做出回應。美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）則在社群媒體X（舊稱Twitter）上表示：「重點是正在進行的搜救行動，祈禱他們能夠安全返回。」

駐日美軍是美國目前在海外的最大規模軍事部署，擁有航空母艦戰鬥群、亞洲空運中心、戰鬥機中隊和美國海軍陸戰隊遠征軍。隨著中國崛起、台海問題和北韓核危機等安全隱憂逐漸浮現，駐日美軍的在美國亞太防線上的重要性不言而喻。

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