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駐日美軍魚鷹機墜海 確定1死

駐日美軍一架V-22魚鷹運輸機29日在九州鹿兒島縣屋久島附近海域，發生墜機事故，機上6人中有1人不幸喪生。（歐新社檔案照）

駐日美軍一架V-22魚鷹運輸機29日在九州鹿兒島縣屋久島附近海域，發生墜機事故，機上6人中有1人不幸喪生。（歐新社檔案照）

2023/11/30 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿九日報導〕一架載有六人、隸屬駐日美軍橫田基地的V-22魚鷹運輸機（V-22 Osprey），廿九日下午從山口縣岩國基地飛往沖繩縣嘉手納基地途中，在九州鹿兒島縣屋久島附近海域疑似發生墜落事故。海上保安廳接獲通報後，出動船機前往搜救，在附近作業的日本漁船發現一名落海美軍，經海保救助後確認死亡。

目擊者表示，魚鷹機墜落前突然機底朝天、左側機翼著火，並垂直朝海面墜落。海保在屋久島機場東南方海面，已發現散落的灰色機體殘骸。日本副防衛大臣宮澤博行傍晚向媒體表示，根據美軍說明，該架魚鷹機並非「墜落」，而是迫降海面，駕駛員已努力到最後一刻。

部署日本5年 首起死亡事故

美軍魚鷹機於二○一八年十月正式部署於東京橫田基地，目前有六架。二○一六年十二月，美軍魚鷹機在沖繩本島進行夜間加油訓練時，曾發生加油機軟管與螺旋槳擦撞的意外，造成魚鷹機急降嚴重破損，當時機上五人全部獲救。這是魚鷹機在日本的第二次事故，也是首例死亡事故。

對於是否要求美軍暫時停飛魚鷹機，宮澤說，當前優先要務是救人，然後查明事故原因，再決定是否要求停飛。

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