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擔憂賀錦麗選情 拜登大金主停止捐款

摩根（右）是重要金主，向來力挺拜登。（取自John Morgan臉書）

摩根（右）是重要金主，向來力挺拜登。（取自John Morgan臉書）

2024/07/25 14:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登宣布放棄競選連任後，副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨2024總統大選的預期提名人。然而，其選情並不如預期樂觀，近日更出現隱憂。曾大力支持拜登的律師兼金主摩根（John Morgan）公開表示對賀錦麗選情感到擔憂，並決定停止對其提供競選資金，此舉為民主黨選情投下變數。

據了解，摩根是「摩根摩根」（Morgan＆Morgan）律師事務所的創立人，他們專打全美的傷害官司，也是拜登背後的大金主之一，但在拜登退選並力挺賀錦麗後，他儼然沒有要持續贊助民主黨。

摩根在X平台上直言：「要為候選人募款，你必須充滿熱情，或是渴望獲得政治酬庸。但我兩者皆非。」他進一步解釋，募款需要強大的內在動力，必須真正相信候選人，或是渴望從中獲得什麼。言下之意，他似乎對賀錦麗的選情缺乏信心。

摩根在另一篇X上的貼文中也寫道：「要向朋友募款，你必須充滿熱情，或是渴望獲得政治酬庸。但我兩者皆非。」他繼續說道：「現在輪到其他人了。那些掌握著9000萬美元的捐款人，明天早上就可以把錢拿出來。這些錢都是你们的，你們可以留著我的100萬美元，祝你們好運。」

在接受福斯商業新聞台（Fox Business）節目「Cavuto: Coast to Coast」訪問時，摩根更直言不諱地批評民主黨錯失良機。「每年人們都會聚在一起玩夢幻體育遊戲，挑選最強的球員組隊。民主黨現在也面臨同樣的機會，但他們卻選擇了一個較弱的選手。」

摩根的擔憂並非空穴來風。奎尼匹克大學民調機構（Quinnipiac University Polling Institute）22日公布的最新民調顯示，前總統川普（Donald Trump）獲得45%的選民支持，而賀錦麗的支持率41%。值得注意的是，賀錦麗自擔任副總統以來，其民調支持率一直呈現波動狀態，並未獲得壓倒性的支持。

對於撤回資金支持的原因，摩根坦言，他並不認為賀錦麗是民主黨的最佳人選。「賀錦麗當然有她的優勢，例如女性身份、對墮胎議題的立場，以及她的族裔背景等等，這些都是很好的特質。但她真的是最合適的候選人嗎？我不這麼認為。」

儘管拜登已宣布退出選戰，並表態支持賀錦麗接棒參選，但民主黨能否團結一致，克服內部分歧，推出最具競爭力的候選人，並成功贏得2024年總統大選，仍存在諸多變數。

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