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挖牆角？美國擬對越南軍售C-130運輸機

2名不具名的知情人士表示，美國有意向越南出售洛克希德馬丁公司生產的C-130軍用運輸機。（歐新社資料照）

2名不具名的知情人士表示，美國有意向越南出售洛克希德馬丁公司生產的C-130軍用運輸機。（歐新社資料照）

2024/07/25 14:38

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2名不具名的知情人士表示，美國有意向越南出售洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產的C-130軍用運輸機，這是兩國因「南海爭議」加強安全合作的最新跡象。

據路透報導，消息人士稱，本次談判將可能在年底前促成1筆軍售協議，將是越南自2022年宣示實現「國防供應多元化」以來，最大一筆軍事訂單。過去數十年來，越南的國防供應嚴重依賴俄羅斯。

C-130可以快速運輸士兵、軍事裝備和其他物資。在中國、越南因南海主權問題導致局勢緊張之際，C-130無疑將增強越南的防禦能力。

消息人士透露，作為軍售的一部分，華府可能向河內提供財政支持。其中1位消息人士是美國官員，他表示，這筆援助可能高達數千萬美元，用途是支付維修和其他相關費用。

另1名消息人士則是掌握談判細節的越南官員，他表示，正在考慮的型號是C-130J，為該機型的最新版本。

2名消息人士均未透露軍售案的總價及確切的機隊數量；洛克希德馬丁公司並未做出回應；白宮及越南國防部也拒絕發表任何評論。

有關美國向越南共產黨當局提供武器的談判，實際上已維持數月，專家和分析人士指出，這不會改變河內在外交和經濟事務上的立場。

越戰結束近半個世紀後，美國愈發努力地在河內製造影響力。越南警方有意購買美國製造的直升機；越南國防部也曾考慮購買包括F-16戰鬥機等先進武器，但此舉可能影響越南與中俄等國關係，因此進展緩慢。

美國國務院報告清楚羅列了越南政府的侵犯人權行為，或將使軍售審批過程更加複雜。

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