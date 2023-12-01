日擬修法 放寬武器彈藥輸出

日本和英國、義大利在去年敲定共同開發下一代新型戰機，力拚在二○三五年服役。為掃除新戰機開發生產後，無法轉移到英義以外第三國的問題，日本執政聯盟打算修改「防衛裝備轉移三原則」，放寬防衛裝備品的出口規定。圖為日本提供的戰機想像圖。（法新社）

2023/12/01 05:30

若獲授權國同意 允向非戰鬥中的第三國出口

〔駐日特派員林翠儀／東京十一月三十日報導〕日本執政聯盟自民黨和公明黨的工作小組，十一月廿九日提出「防衛裝備轉移三原則」運用方針的修改案，放寬防衛裝備品的出口規定，包括日本與他國進行國際聯合開發，以及日本企業獲得外國授權生產的裝備品，若獲得授權國同意，就允許向非戰鬥中的第三方國家出口。日本共同社報導，規定放寬後不僅是同盟的美國，日本還能向主要是接受美國武器供應的印太地區等廣泛國家提供武器彈藥。自公兩黨的修改案預定今年內向政府提出。

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武器出口 排除戰鬥中第三國

日本在一九六○年代為避免武器流入共產國家或紛爭地區，佐藤榮作內閣制定「武器出口三原則」，實質禁止武器出口或進行國際聯合研發。二○一四年安倍內閣為推動武器的國際聯合開發，提出新的「防衛裝備轉移三原則」取代武器出口三原則，對防衛裝備品的出口也有條件鬆綁。

由於日本和英國、義大利在去年敲定共同開發下一代新型戰機，力拚在二○三五年服役，這是日英義三國在二戰以來首度武器聯合開發，也是日本武器出口政策鬆綁後最受矚目的一項國際聯合開發計畫。但若照現行的規定，日本即使與英義兩國完成新一代戰機的開發生產，也無法轉移到英義以外的第三國，日本政府認為有修改運用方針的需要。

方便日英義共同開發戰機轉移

廿九日的工作小組會議，主要討論國際聯合開發和授權生產裝備品的出口規定，共同社報導指出，自衛隊裝備品中的授權生產品有七十九種。其中，來自美國的有三十二種，英國、法國和德國等七個國家合計有四十七種；具體包括美國的「愛國者三型」飛彈和武裝直升機、英法德的榴彈等。

依現行運用方針，美國授權生產的裝備品僅限零件可出口到美國或第三國，成品不能出口，而美國以外授權的裝備則無論零件或成品一律不得出口。工作小組提出的修改提案，寫明允許向授權國和第三國出口，但因公明黨擔憂向烏克蘭提供武器，所以將正在發生武力攻擊中的當事國排除在外。

另外，防衛省為強化距外反擊能力，計畫以十年時間在全國新建超過一百棟大型彈藥庫，做為美製巡弋飛彈「戰斧」和國產12式陸基反艦飛彈升級版等長程飛彈的保管設施，今年度預定在九州大分縣及青森縣的兩處基地建造共四棟彈藥庫。九州防衛局廿九日證實，位於大分市陸上自衛隊大分分駐地的大型彈藥庫已在近日開工，預定後年十二月完工。

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