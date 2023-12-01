雷根國防調查：中國若侵台 72％美國人支持承認台灣獨立

美國最新民調顯示，如果中國入侵台灣的話，有近半多數美國民眾表示支持美國出兵保衛台灣，且高達72%支持正式承認台灣為一個獨立國家。圖為台灣國軍9月在新竹的演習。（美聯社）

2023/12/01 01:10

〔編譯楊芙宜／台北報導〕雷根總統基金會暨研究所在11月30日公布最新2023年度「雷根國防調查」（Reagan National Defense Survey）結果，顯示把中國視為「敵人」的看法幾乎已成為美國社會的共識，且逾半美國人已將中國視為頭號威脅；如果中國入侵台灣，46％的多數人表示支持美國出兵保衛台灣，且高達72％支持正式承認台灣為一個獨立國家。

福斯新聞網報導，這項最新民調顯示美國人對中國態度的巨大變化：高達77％美國人把中國視為敵人，從2018年調查的55％持續攀升；而認為中國是盟友者只有15％，相較於5年前調查的38％。

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現在有逾半（51％）美國人已將中國視為國家面臨的最大威脅，同樣2018年調查的21％、從去年調查的43％扶搖直上。相對地，把俄羅斯視為美國最大威脅的人數正在下降、僅24％，低於去年俄羅斯入侵烏克蘭後調查的31％。

有關台灣，近4分之3的美國人（73％）擔心台灣可能遭到中國入侵，且美國民主、共和兩大黨絕大多數人（民主黨人、共和黨人皆68％）將台灣視為盟友。

根據調查，越來越多美國人表達支持派遣美國地面部隊保衛台灣、如果中國武力侵台的話，今年調查為近半多數、達46％，從2019年39％、2021年40％、2022年43％逐年上升；一旦美國人在了解到台灣的民主和戰略重要性（全球最大先進半導體生產重鎮）後，就有過半（52％）美國人更有可能支持美國派兵保衛台灣。

同時，為了嚇阻中國侵台，60％的美國人支持增加美國在台灣附近的軍事部署，只有25％反對；近乎同樣多（55％）的人支持美國增加軍售台灣，只有28％反對。

今年度「雷根國防調查」為10月27日到11月5日期間，委託民調機構Beacon Research和Shaw & Co就國安議題訪問2506位美國成年人，在雷根總統基金會暨研究所12月2日舉辦的雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）前夕公布民調結果。

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