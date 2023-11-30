今夏派駐北京高官 搞情報出身》俄疑圖謀激化台海危機

據稱俄羅斯今年夏季派赴駐中國大使館的一名高階官員，主要任務之一是蒐集情資、研究台海潛在衝突因素，俾便在適當時機鼓動中國對台採取激烈行動。圖為中國國家主席習近平（左）今年3月訪問俄羅斯，與俄國總統普廷（右）會談。（歐新社檔案照）

2023/11/30 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕一名歐洲國家情報界消息人士透露，俄國今年夏季派赴駐北京大使館的一名高階官員，主要任務之一便是蒐集情資、研究台海潛在衝突因素，俾便在適當時機以隱晦或間接手段，刺激、操縱或迫使北京認定，為保護中國自身利益，不得不在台海採取更激進的舉措，最終目標是促使美國不得不因應台海危機，而無力有效應對俄方在歐洲等地持續破壞和平穩定。

中央社廿九日報導，情資顯示，前述俄國駐中官員為中國事務專家，曾在俄羅斯對外情報局（SVR）任職多年，派赴中國前也曾以外交人員身分為掩護，在亞太地區不同國家活動；有一個小組受其指揮，其中有人以記者頭銜為掩護。

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一名熟悉俄羅斯安全及外交機構文化的消息人士認為，莫斯科已多次宣稱正在與全體西方陣營、而不只是與烏克蘭作戰，台海情勢向來是俄國駐中使館關注議題之一，而隨著入侵烏克蘭後的對外軍事與外交戰線擴大，基於台灣是國際衝突潛在熱點，莫斯科確實可能加強駐中相關人事部署。

英前外交官：北京不會受莫斯科影響

不過，有數十年中、港、台事務經驗的前英國外交官彭朝思（Charles Parton）表示，在台海議題上，北京不會受莫斯科影響，因為中共專注於追求自我利益，莫斯科無力說服或迫使北京採取有違中共利益的舉措；對於中共而言，鞏固政權是最重大核心利益，台海衝突衍生的國內外負面效應，對中共長久掌權不利。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）國際安全研究計畫主任麥爾文（Neil Melvin）也認為，儘管中俄持續強化雙邊軍事合作，俄國在入侵烏克蘭後，也比以往更公開支持北京對台灣的領土和主權主張，但莫斯科迄今並未就北京對台動武表達強力支持，因為亞太爆發戰爭足以對俄國構成負面影響，莫斯科也無意直接涉入美中軍事衝突。

一旦台海爆發軍事危機，麥爾文指出，中方可能會尋求俄方在情報、外交、能源和經濟領域提供支援，預期莫斯科將在太平洋北方採取更強勢獨斷的作為，以牽制美國，或是強化在歐洲的活動，以降低西方陣營支援太平洋戰場的可行性。

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