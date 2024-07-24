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颱風假+1？明晨南投縣、嘉義市風力未達標 仍符合停班課標準

凱米颱風來襲，暴風圈恐將籠罩全台；圖為台中市今天上午烏雲密布。（記者廖耀東攝）

凱米颱風來襲，暴風圈恐將籠罩全台；圖為台中市今天上午烏雲密布。（記者廖耀東攝）

2024/07/24 11:16

首次上稿 10:59
更新時間 11:16

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風暴風圈已壟罩半個台灣，中心正逐步逼近，今（24日）上午10點的中心位置已經來到宜蘭的東南方約180公里之處，最新風雨預報顯示，僅南投縣、嘉義市風力未達標，不過兩縣市未來24小時內雨量達350毫米以上，仍符合停班課標準。換句話說，依照目前預報，明天上午全國22縣市都達停班課標準。

中央氣象署在上午10點發布最新風雨預報，明（25日）0時至清晨6點，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台東縣平均風力6-7級轉5-6級、陣風9-10級轉8-9級；雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣平均風力6-7級、陣風9-10級。

宜蘭縣平均風力8-9級、陣風11-12級；花蓮縣平均風力8-9級轉6-7級、陣風11-12級轉9-10級；澎湖縣、連江縣平均風力7-8級、陣風10-11級；金門縣平均風力5-6級轉6-7級、陣風8-9級轉9-10級。

僅南投縣、嘉義市風力未達標，不過兩縣市未來24小時內雨量達350毫米以上，符合停班課標準。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，不過實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

最新風雨預報顯示，明全台22縣市都達停班課標準。（圖擷自中央氣象署）

最新風雨預報顯示，明全台22縣市都達停班課標準。（圖擷自中央氣象署）

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