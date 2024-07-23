黎巴嫩260萬候鳥遭屠殺 淪為社群媒體點讚祭品？

黎巴嫩境內以盜獵出名，不少鳥類更成為社群媒體點讚祭品。（取自lbcgroup臉書專頁）

2024/07/23 13:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《衛報》22日報導，每年數以億計候鳥在歐亞大陸和非洲之間往返遷徙，黎巴嫩對牠們而言，卻宛如旅程中的一處死亡陷阱。根據國際鳥盟（BirdLife International）估計，每年約有 260 萬隻候鳥在飛越黎巴嫩時慘遭毒手。更令人痛心的是，許多鳥類並非為了食用而被獵殺，只是淪為社群媒體上炫耀的犧牲品，牠們美麗的羽翼，最終成為冷冰冰的點讚數。

位於黎巴嫩北部的特波爾山（Mount Terbol），是候鳥遷徙路線上的重要一站。然而，這裡卻成了偷獵者們的天堂。他們利用鳥類遷徙時低空飛行的特性，肆意射殺，只為滿足扭曲的狩獵慾望，將生命當成遊戲。

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黎巴嫩法律雖然明文禁止獵殺候鳥，但政府執法不力，加上經濟危機和邊境衝突等因素，使得盜獵問題更加猖獗，讓這些候鳥的生存環境雪上加霜。

報導指出，近年來，社群媒體的推波助瀾，更讓盜獵行為變本加厲。許多偷獵者將射殺鳥類的影片上傳至TikTok等平台，藉此炫耀「戰績」，換取點讚和關注，絲毫不顧及生命的重量。這些殘忍的畫面，引發了動保人士的強烈譴責，也讓世人見證了人性醜陋的一面。

黎巴嫩候鳥協會（Lebanese Association of Migratory Birds）主任薩旺（Michel Sawan），便曾是一位獵人。但目睹了大規模獵殺鸛鳥的場景後，他深受震撼，毅然決然地轉向了野生動物保護事業，決心為這些無聲的生命發聲。薩旺指出，社群媒體助長了盜獵者的虛榮心，「如果沒有這些平台供他們炫耀，他們就不會射殺這些鳥類。」這些原本翱翔天際的生物，最終卻成為冰冷演算法下的犧牲品，令人不勝唏噓。

更令人擔憂的是，氣候變遷也可能加劇了盜獵問題。近年來，一些原本生活在非洲和波斯灣沙漠地區的鳥類，開始出現在黎巴嫩，這表明氣候危機正在迫使牠們改變遷徙路線，也讓牠們更容易成為偷獵者的目標，讓原本就危機重重的候鳥遷徙之路，更加佈滿荊棘。

獵殺候鳥不僅嚴重破壞生態平衡，也威脅到人類自身的利益。食肉鳥類的減少，導致農作物害蟲數量增加，迫使農民使用更多農藥，最終將透過食物鏈，危害人類健康。國際動物福利基金會（International Fund for Animal Welfare）的專案計畫經理納阿斯瓦德博士（Dr. Nabegh Ghazal Asswad）指出：「鳥類是全球的寶藏，保護牠們是我們共同的責任。」他強調，國際社會應該共同努力，加強合作，嚴厲打擊盜獵，才能保護這些珍貴的生物，維護地球生態的平衡。

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