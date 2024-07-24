宜蘭風雨漸增 友愛百貨外牆磁磚掉落封閉單側道路

宜蘭市友愛百貨外牆不敵風雨，今天早上有大面積磁磚掉落，縣府及警方立刻派員交管、清理。（縣府提供）

2024/07/24 11:19

首次上稿 11:14

更新時間 11:19

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕凱米颱風來襲，宜蘭縣風雨漸增，大同鄉累積時雨量高達354毫米，宜蘭市、羅東鎮也有100毫米以上；其中，宜蘭市友愛百貨大樓外牆不敵風雨，今天早上大片磁磚掉落，縣府及警方立刻派員交管、清理，目前預警性封閉單側道路，仍可雙向通行。

請繼續往下閱讀...

凱米持續增強，宜蘭縣首當其衝，風雨陸續加劇，台7線60.7公里至94公里明池至牛鬥橋路段，今早9時「只出不進」，11時實施預警性封路管制。台7甲線0公里至30公里百韜橋至南山路段，9時「只出不進」、11時實施預警性封路管制，棲蘭山莊旅客也將配合於11時前撤離。

中央氣象署也針對宜蘭發布豪雨特報，山區有局部大豪雨或超大豪雨，國軍已派遣21人至大同英士村協助撤村、30人至壯圍鄉清潔隊協助執行沙包裝填作業；目前全縣撤離87人、收容67人。

風雨也造成宜蘭部分區域停電，主要集中大同鄉、三星鄉、員山鄉及礁溪鄉，總計2424戶停電，經台電修復，截至11時停電戶數僅剩22戶。

中央氣象署提醒，目前宜蘭外海風浪明顯增大，沿海將有6米以上浪高，並易有長浪發生；適逢大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水；沿海空曠地區風力逐漸增強，將有11至13級強陣風。

宜蘭市友愛百貨外牆磁磚掉落，目前預警性封閉單側道路，仍可雙向通行。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法