美國嚴守對台安全承諾 未因烏俄、以哈戰爭分神

美國目前雖然忙於因應烏俄、以哈戰爭，但從軍方到國會，仍高度關注印太安全局勢，致力於對台灣的安全承諾。（路透檔案照）

2023/11/30 05:30

華府關注台海局勢

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國會預計下週表決總統拜登提出的包含對烏克蘭、以色列和印太地區軍援等一千多億美元緊急追加預算案，「美國之音」廿九日引述學者看法，目前美國雖然忙於因應烏俄、以及以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯這兩場戰爭，但是從軍方到國會，仍高度關注印太安全局勢，致力於對台灣的安全承諾。

強調未從印太抽調武器裝備

報導指出，美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀近日都分別強調，美國並未因烏俄、以哈戰爭，分散對印太的關注、從印太抽調武器裝備。學者說，由於台灣在政治、軍事和經濟等一系列領域，對美國利益具有幾乎無可比擬的重要性，即使美國面對歐洲、中東兩場危機，也無疑地不會放鬆對台灣的重視。

請繼續往下閱讀...

美智庫：台灣半導體供應鏈 全球技術支點

美國智庫「德國馬歇爾基金會」訪問學者帕列羅—普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）表示，香港「一國兩制」成泡影後，美國對台灣民主制度的重要性，又有了更新的認識，台灣對美國不僅具有軍事重要性，在經濟意義上也同等重要，「因為台灣的半導體供應鏈就像全球技術的支撐點」。

美國國會「美中經濟暨安全審查委員會」（USCC）本月中旬發布的報告建議，美國將培訓台灣軍隊地點，從台灣擴大到美國境內進行，以便台灣能迅速掌握和使用從美國購入的武器系統。對此，智庫「蘭德公司」高級研究員何天睦說，這項建議旨在提高台灣軍隊有效使用現有武器的能力，也有助於削弱中國解放軍的軍事優勢。

強化盟邦國防合作 維持印太軍力優勢

美國軍工體系能否同時滿足多戰區需求，也愈加受到關注，目前美國對台軍售尚未交付總額累計高達一九○億美元，這方面，美國透過「強化台灣韌性法」，將歷來僅用於主權國家的「軍事融資」用於台灣，拜登首次動用總統撥款權提供台灣軍援；另外美國也透過在日本強化部署、與菲律賓國防合作升級等一系列行動，維持在印太的軍力優勢和嚇阻態勢。

奧地利維也納大學比較政治學副教授坎貝爾（David F. J. Campbell）日前在伊斯坦堡出席「戰略溝通高峰會」，會外接受專訪，談到台海問題，認為「中美領導人都正在了解到，任何為了台灣而起的衝突，會是第三次世界大戰爆發前的最後一根稻草」。

他指出，以哈、烏俄戰爭和非洲不穩定升高，當前世界多地正在上演的衝突已經夠多，若美中之間為了台灣爆發武裝衝突，會是一場對世界「太多」到難以承受的戰爭。坎貝爾並指出，核武是最強大的戰爭嚇阻力，美中兩國都是核武國家，這一點使目前東亞仍能保持不爆發武裝衝突，美中都充分了解兩國爆發衝突牽動的利害太高，俄國在烏國遭受的挫敗以及中國的經濟困難，都讓北京三思侵略台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法