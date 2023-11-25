華爾街日報：習近平未放棄對台野心、尤其透過干涉明年總統大選

11月15日在舊金山舉行的亞太經濟合作組織（APEC）經濟領袖峰會期間，台灣支持者高舉台灣國旗，但一名中國支持者試圖用中國國旗加以覆蓋。（美聯社）

2023/11/25 15:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ）24日發表社論指出，美國總統拜登近日在舊金山與中國國家主席習近平會面，被雙方描述為美中關係向前邁出一步。儘管這次會晤有正面影響，但習近平並未放棄奪取台灣的野心，尤其是透過干涉台灣明年1月的總統大選。

WSJ在題為「中國不會放棄台灣」（China Isn't Backing Off Taiwan）的文章中指出，拜登當時告訴習近平勿干涉台灣的選舉活動，但北京可不這麼想。北京利用宣傳攻勢和軍事恫嚇手段，施壓台灣人支持對北京更友善的國民黨，甚至努力滲透台灣公民社會的各個層面，包括媒體和商界。

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中國慣用的一個題材是引發台灣人對美國及其企圖的質疑。「台灣資訊環境研究中心」（IORG）最近一份報告發現，過去3年有84起案例顯示，中國政府和媒體聲稱華盛頓將拋棄台灣，以及美國和台灣的菁英階層正暗中勾結利用台灣等。

與此同時，北京也擴大軍事騷擾力度，正如美國國會授權成立的「美中經濟暨安全審查委員會」（USCC）在11月提交的報告中所稱，中國軍機「幾乎天天」侵犯台灣防空識別區。去年，共軍1737架次軍機侵擾台灣的防空識別區，而2019年僅20架次。

USCC在報告中指出，北京正在進行日益複雜的軍事演習，欲透過聯合行動奪取「對台灣周邊海域、空中和資訊領域的控制權」，如果民進黨總統候選人賴清德在明年大選中勝出，局勢可能會很艱難。

美國明年也將舉行大選，當美國人忙於內部分歧時，習近平或許會看到出擊的機會。習近平已下令共軍要在2027年前做好攻台準備，但隨著中國經濟陷入困境，以及日本等鄰國逐漸加強防禦，習近平可能會認為自己的機會之窗正在關閉。

類似「諾曼地登陸」的兩棲攻擊模式，不是美國和台灣可能面臨的唯一局面，習近平可能會透過奪取一座離島來引爆危機。今年，懸掛中國國旗的船隻就曾「蓄意切斷兩條連通台灣到馬祖的海底通訊電纜」。

此外，北京還可能試圖封鎖台灣，無論是單純封鎖或作為進攻的前奏。在那種情況下，美國是會冒著開戰風險派海軍護航補給船隻？還是眼睜睜地看著台灣耗盡糧食和能源？美國當然會希望自己在危機發生前就加以阻止，避免這場衝突比以任何形式的對抗好得多。

WSJ認為，拜登的新年願望應該是更快地武裝台灣，展現美國願意加強太平洋防禦，好讓習近平認定不值得為了拿下台灣而付出代價。

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