港口、屋頂被暴風破壞！ 凱米颱風橫掃沖繩石垣島 140航班停飛

目前沖繩石垣島正處於暴風區域，當地颳起強風，導致港口被破壞、屋頂遭吹翻，所幸目前並未傳出人員傷亡。（圖擷取自@masakadokun 社群平台「X」）

2024/07/24 14:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風今（24）日上午升級為強烈颱風，預計今晚從宜蘭縣或花蓮縣登陸。日媒指出，目前沖繩石垣島正處於暴風區域，當地颳起強風，導致港口被破壞、屋頂遭吹翻，所幸目前並未傳出人員傷亡；另外，石垣島周圍船班已全數取消，還有140多個航班停飛，預計有1萬人受到影響。

綜合日媒報導，強烈颱風凱米來襲，沖繩縣石垣島從昨（23）日開始發出暴風警報，目前石垣島已進入風速每秒25公尺以上的暴風區，到24日深夜為止是風雨高峰期。報導指出，猛烈風勢可能會造成建物倒塌，加上颱風移動速度緩慢，降雨量也會增強，特別是在八重山和宮古島地區，有可能會出現線狀降雨帶。

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受到劇烈強風影響，連接石垣島和周邊離島的船班已全數取消；另外，還有140多個航班停飛，約有1萬人受到影響，預計影響將持續到明（25）日。報導指出，目前石垣島當地市政單位、郵局和商店都已停止營業，還有民眾在網上發文分享，目睹當地港口遭暴風破壞、屋頂被吹落等零星災情，但幸沒有造成任何人員傷亡。

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