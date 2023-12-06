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倘若回鍋白宮 川普：只當1天獨裁者

美國前總統川普5日現身愛荷華州與支持者打招呼。（美聯社）

美國前總統川普5日現身愛荷華州與支持者打招呼。（美聯社）

2023/12/06 18:39

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對民主黨人與部分共和黨同志稱、美國將因川普回鍋白宮而陷入獨裁險境，美國前總統、2024年共和黨總統參選人頭號熱門人選川普5日表示，他若再度榮登大位，不會變成獨裁者，除了「第1天」。

川普是在愛荷華州的一場透過電視轉播的市政廳式活動上，對外界質疑他回鍋白宮後將濫權報復政敵的說法，出言否認。

「不會，不會，除了第1天。」川普在被問到他在明年11月的美國總統大選中勝出後會成為「獨裁者」時，如此否認。

川普解釋，除了第1天不當獨裁者的意思，是指他重新上台後，會馬上利用總統權限關閉美國南方與墨西哥之間的邊境，以及擴大石油鑽探。

尋求重返白宮的川普曾多次在發表競選演說與上電視時撂話說，倘若再度掌權，將會對政敵展開報復，目標包括現任總統拜登、起訴川普的檢察官、司法部，以及許多聯邦政府局處。

而據信會在明年11月總統大選中再度與川普對決的拜登也多次警告，稱川普是民主威脅，川普回鍋白宮恐將把美國帶入史無前例且危險的專制獨裁時代。共和黨內反川大將、前聯邦眾議員錢尼（Liz Cheney）日前受訪時也說，倘若川普勝選，獨裁統治是「非常真實的威脅」。

共和黨6日晚間在阿拉巴馬州杜斯卡洛薩市（Tuscaloosa）舉行2024年總統候選人黨內初選的第4場電視辯論，支持率領先黨內群倫的川普一如往例不會出席。

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