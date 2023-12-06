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南韓前總統全斗煥欲下葬兩韓邊境 居民抗議怒嗆「屠殺者」

南韓前總統全斗煥生前發願，欲將骨灰安葬在兩韓軍事分界線附近，如今計畫確定無法實現。圖為全斗煥1996年受審畫面。（美聯社資料照）

南韓前總統全斗煥生前發願，欲將骨灰安葬在兩韓軍事分界線附近，如今計畫確定無法實現。圖為全斗煥1996年受審畫面。（美聯社資料照）

2023/12/06 13:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統全斗煥生前發願，欲將骨灰安葬在鄰近兩韓軍事分界線的京畿道坡州市長山裏，如今計畫確定無法實現。

《韓聯社》報導，計劃落葬的土地為私人所有，該土地持有人6日接受韓聯社採訪時表示，臨時買賣合約已到期，且雙方並未簽署正式合約；他已決定收回土地轉讓計劃，日後也不打算再賣。

據了解，該土地持有人去年3月與熟人簽署了臨時土地轉讓合約。買方希望買下土地後，用於經營露營地和療養院，因此簽署該臨時合約。原計劃10月前獲得相關批准後，再正式簽署合約，但至今未獲政府同意。

因土地靠近兩韓軍事分界線，用於經營療養院、露營地需獲得南韓軍方同意，買方或未得到軍方批准，故簽約告吹。

此外，土地持有人稱，全斗煥骨灰將安葬於該地的消息曝光後，他感到極大心理負擔。加上臨時合約到期，促使他決定放棄土地轉讓。

事實上，骨灰將落葬長山裏的消息見報之後，坡州地區居民遂表達強烈反對。11個民間團體上月30日召開記者會，強調不能讓「屠殺者」全斗煥落葬在坡州的任何一處。

綜上所述，已安放在首爾延禧洞家中逾2年的全斗煥骨灰，近期恐難以落葬。全斗煥生前在回憶錄中表示，願死後能在可以眺望北方領土的前線高地，迎接統一到來。其遺族曾表示，將按全斗煥遺願將其骨灰葬於軍事分界線附近。

全斗煥生前遭控軍事鎮壓1980年在光州的大規模民主示威活動，並在卸任後因製造內亂和叛亂罪，遭判無期徒刑。1997年12月全斗煥獲特赦出獄，但他在接受相關案件審判時，始終否認指示軍用直升機向平民開槍等指控。

2021年底全斗煥病逝後，遺孀李順子曾於出殯儀式上代替丈夫為過去的罪行道歉；今年3月31日，全斗煥的孫子全宇元主動與光州事件的受害者家屬見面，除稱爺爺為「屠殺禍首」，更代替爺爺下跪道歉。

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