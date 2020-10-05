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    誹謗神父「無恥的騙子」 南韓前總統全斗煥求刑1年6個月

    南韓前總統全斗煥因誹謗死者的罪名遭檢方求刑1年6個月。資料照。（歐新社）

    南韓前總統全斗煥因誹謗死者的罪名遭檢方求刑1年6個月。資料照。（歐新社）

    2020/10/05 20:50

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統全斗煥今（5）日遭南韓檢察官向法院求處1年6個月徒刑，因為他否認在1980年光州民主運動鎮壓中，下令士兵從直升機示對民眾掃射，並稱呼揭發他犯行的天主教神父曹畢奧（本名曹喆鉉，조철현）為「無恥的騙子」、「戴著面具的撒旦」，被控「誹謗死者」。

    根據韓國中央日報，曹畢奧神父的家屬以「誹謗死者」的罪名對全斗煥提起刑事訴訟，曹畢奧是1980年光州民主運動的參與者，他在1989年向國會聽證會作證，目擊到全斗煥派遣的士兵駕駛直升機用機關槍對群眾掃射。曹畢奧已於2016年因癌症去世。

    全斗煥1990年代曾因「軍事叛亂」、「貪污受賄」等罪名入獄，一度判無期徒刑，後於1997年獲當時總統金泳三赦免。全斗煥在2017年出版具爭議的回憶錄，在回憶錄中他否認曾下達鎮壓與屠殺人民的命令，並稱曹畢奧神父為「無恥的騙子」、「戴著面具的撒旦」，曹畢奧的家屬在回憶錄出版後立即提告。

    全斗煥以患有阿茲海默症為由，多次拒絕法院出庭。今天是光州地方法院的最後一次法庭辯論中，他一樣以身體狀況不佳而未出席。檢方今要求法院對全斗煥以誹謗已故牧師的罪名判處1年6個月有期徒刑。

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