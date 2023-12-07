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共和黨總統提名辯論談「抗中保台」 參選人拋軍事衛台、全台擁槍

美國共和黨美東時間6日晚間舉行黨內提名總統參選人辯論。左起為克里斯蒂、海莉、迪尚特和拉馬斯瓦米。（路透）

美國共和黨美東時間6日晚間舉行黨內提名總統參選人辯論。左起為克里斯蒂、海莉、迪尚特和拉馬斯瓦米。（路透）

2023/12/07 19:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選預定於2024年11月5日登場，在野的共和黨除了前總統川普（Donald Trump）表態參選，另外還有4人出線角逐黨內提名，分別為前紐澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）、前南卡羅萊納州長海莉（Nikki Haley）、現任佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）和美國製藥公司Roivant Sciences創辦人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。4人於美東時間6日晚間（台灣時間7日上午9點）舉行新一輪辯論，爭取機會與目前黨內民調第一的川普一搏，拿到參選總統的門票。

根據《CNN》報導，共和黨此前已舉辦3次黨內總統提名辯論會，6日晚間8點於阿拉巴馬大學（University of Alabama）舉行第4場辯論，也是該黨最後一次總統提名辯論會。

川普因為領先優勢太大，並沒有參與辯論，參加辯論的4人正爭取民調第2名以與川普競爭，進而在明年初「愛荷華州黨團會議」（Iowa Caucuses）及後續各州舉辦之總統初選勝出獲得提名，目前看來海莉與迪尚特機會較大。

4名黨內參選人針對一系列議題提出政見，包括烏俄戰爭、以哈戰爭、美墨邊境問題、氣候變遷等，台海問題也成為其中一個討論焦點，4人對於「抗中保台」皆有共識。迪尚特說，阻止中國的野心，是他認為作為一個總統應當承擔的關鍵任務。海莉則表示，要阻止中國武力入侵台灣，就必須確保烏克蘭獲勝，讓中國看看俄羅斯入侵烏國的後果，「獨裁者需要知道，將會有一股力量來對抗他們，而且不僅僅是美國，還有其他民主盟友。」

今年4月曾提出「讓每個台灣家庭擁槍」的拉馬斯瓦米，在辯論會上為自己的提議辯護，稱「美國憲法第二修正案（保障公民持槍權）是防止外國獨裁者的重要途徑，這在美國行得通，為什麼在台灣行不通呢？」他還說當總統的話，將推動在台成立「全國步槍協會」，訓練台灣人民用槍，提升自衛能力。拉馬斯瓦米也重申自己在8月時的表態，稱美國將保衛台灣直到2028年美國實現半導體獨立。

針對拉馬斯瓦米「讓每個台灣家庭擁槍」提議，克里斯蒂當場潑冷水，直言美國沒有權力將該國憲法第二修正案效力施加在台灣。克里斯蒂強調，當選總統後，若發生中國入侵，他會在軍事上保衛台灣。

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