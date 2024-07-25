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南投貓羅溪暴漲 河堤旁百餘輛車泡水

民眾捲褲管涉水要移車，但發現根本無法移動，面露無奈。（民眾提供）

民眾捲褲管涉水要移車，但發現根本無法移動，面露無奈。（民眾提供）

2024/07/25 11:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕凱米颱風為南投帶來大豪雨，南投市貓羅溪凌晨起大雨狂炸溪水暴漲，貓羅溪沿岸較低窪地區嚴重淹水，軍功橋下的空地更是汪洋一片，停在駕訓班停車場及國道高架橋下的汽車都泡在水中，車主涉水查看已無法移車，不少民眾說「好多年沒看過這麼慘的景象！」

南投市貓羅溪因前幾年整治，加上台灣已1471天沒有颱風登陸，沿岸的地區已有多年不曾淹水，但凱米颱風帶來大豪雨，貓羅溪不敵大豪雨瞬間暴漲，天未亮已水漫沿岸多個低窪地區，其中以軍功橋、小溪橋、綠美橋下方及國道3號高架橋下的堤防沿岸最嚴重，位在軍功橋畔的駕訓班停車場有100多部汽車，有的泡在水中，有的水淹到車輪，有熱心民眾拍到照片緊急到地方臉書社區PO文，請網友趕緊通知車主移車。

泡水車的故障警報聲此起彼落，車主接獲通知趕至，冒雨捲褲管涉水查看，但發現車子根本無法動彈，即使是水褪去的區域，車主打開車門哀怨地說：「車子已滅頂過了！」。

南投市原在軍功橋下有待命抽水機，泡在水中的抽水機還能運作，但無法消去淹水的水量，南投市公所請三河署、縣府支援加派一部加入，另外在小溪橋、南寶宮區域也有派抽水機加入。市長張嘉哲查看災情後表示，公所會再請求支援抽水機，希望趕緊讓水褪去。

停在國道高架橋下的汽車已經故障，警報聲狂鳴。（民眾提供）

停在國道高架橋下的汽車已經故障，警報聲狂鳴。（民眾提供）

貓羅溪溪水暴漲，汽車泡在水中。（民眾提供）

貓羅溪溪水暴漲，汽車泡在水中。（民眾提供）

軍功橋下的駕訓班停車場提供附近居民停車，因大豪雨貓羅溪水暴漲，車子都泡在水中。（民眾提供）

軍功橋下的駕訓班停車場提供附近居民停車，因大豪雨貓羅溪水暴漲，車子都泡在水中。（民眾提供）

貓羅溪水暴漲，國道下方都是滾滾泥流。（記者陳鳳麗攝）

貓羅溪水暴漲，國道下方都是滾滾泥流。（記者陳鳳麗攝）

南投市公所加派抽水機加入抽水救災行列。（記者陳鳳麗攝）

南投市公所加派抽水機加入抽水救災行列。（記者陳鳳麗攝）

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