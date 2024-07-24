地球再現熱浪高峰！2024年7月21日締造史上最熱紀錄

7月21日清晨，美國俄勒岡州亨廷頓（Huntington）附近，野火在背景中燃燒，逼近84號州際公路。（美聯社）

2024/07/24 13:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，2024年7月21日，地球經歷了有史以來最熱的一天，根據歐洲氣候服務機構「哥白尼計畫」（Copernicus Climate Change Service, C3S）的報告。全球平均氣溫達到攝氏17.09度，超過去年7月6日的紀錄0.01攝氏度，並超越2016年的紀錄。

哥白尼計畫氣候服務主任布昂滕波（Carlo Buontempo）表示，過去13個月的氣溫變化揭示了我們正處於氣候變遷的新階段。這一新紀錄主要由於南極洲的異常溫暖冬季，美國內華達州的高溫和歐洲的熱浪進一步加劇全球氣候影響。

請繼續往下閱讀...

根據美國研究組織伯克萊地球（Berkeley Earth）氣候科學家豪斯法瑟（Zeke Hausfather）預測，2024年將有92%的機率超越2023年。他指出，氣候變遷的主要推動力是化石燃料和牲畜農業的溫室氣體排放。雖然聖嬰現象（El Niño）和海洋污染減少也有影響，但溫室氣體仍是主因。

北伊利諾伊大學的氣候科學家根西尼（Victor Gensini）指出，最近幾年的氣溫顯著提高，顯示氣候變化的明顯跡象。德州農工大學（Texas A&M University）氣候科學家德斯勒（Andrew Dessler）強調，持續排放溫室氣體將使氣溫上升趨勢持續，他呼籲應採取行動減少排放。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法