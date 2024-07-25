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濁水溪暴漲溢堤！彰化大城鄉通知6村4423人急避難

濁水溪暴漲，彰化縣大城鄉頂庄哨所已經出現溢堤，溪水不斷湧入堤內。（民眾提供）

濁水溪暴漲，彰化縣大城鄉頂庄哨所已經出現溢堤，溪水不斷湧入堤內。（民眾提供）

2024/07/25 11:03

首次上稿 10:56
更新時間 12:26（新增畫面）

〔記者陳冠備／彰化報導〕「凱米」颱風從午夜開始風雨加大，造成濁水溪溪口暴漲，彰化縣大城鄉頂庄哨所前堤岸在今（25日）早上出現溢堤狀況，大城鄉公所決定將鄰近出海口的台西村、頂庄村2村共約1400名居民全部撤離，不過水位持續高漲，下午又將漲潮，因此擴大撤離範圍，將沿岸山腳、潭墘、台西、頂庄、永和、公館等六村約4423人撤到西港國小等處所避難。

第四河川分署與鄉公所澄清，濁水溪沒潰堤。大城鄉長陳玉照表示，上午獲報，濁水溪出海口附近有一處濁水溪公有堤防內的私人防洪牆，因瞬間強風大雨倒塌，並不是公堤被沖倒。

大城鄉公所表示，凱米颱風帶來強大雨量，今日凌晨1點半濁水溪水位達到7公尺，西濱大橋（水位7.95公尺）發出三級警戒，直至早上風雨未歇，濁水溪出海口已經暴漲，頂庄哨所首當其衝，出現溢堤狀況，恐危及居民生命財產安全，因此決定將台西村約800人、頂庄村約600人共約1400人全部撤離到緊急避難收容所。

大城鄉公所表示，由於水位持續高漲，下午又將漲潮，決定增加山腳（1029人）、潭墘（1017人）、永和（643人）、公館（347人），共有六村約4423人到西港國小等處所避難。

大城鄉公所表示，目前成立2個緊急避難收容所，一個在西港國小（彰化縣大城鄉中央路2號），一個在大城鄉多功能活動中心（大城鄉大城村西平路202巷8號），10點開始協請國軍協助，呼籲民眾切勿在外逗留，若有災情請通報公所協助。

濁水溪暴漲，彰化縣大城鄉出現溢堤，頂庄、台西2村1400人將撤村避難。（民眾提供）

濁水溪暴漲，彰化縣大城鄉出現溢堤，頂庄、台西2村1400人將撤村避難。（民眾提供）

凱米颱風帶來強大雨量，造成濁水溪暴漲，彰化縣大城鄉頂庄哨所已經出現溢堤狀況。（民眾提供）

凱米颱風帶來強大雨量，造成濁水溪暴漲，彰化縣大城鄉頂庄哨所已經出現溢堤狀況。（民眾提供）

濁水溪暴漲，彰化大城鄉已經開始出現溢堤狀況。（民眾提供）

濁水溪暴漲，彰化大城鄉已經開始出現溢堤狀況。（民眾提供）

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