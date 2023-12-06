中國40歲教授血癌病逝 遺言揭露新冠疫苗真相

廣州華南理工大學環境與能源學院教授丘勇才，12月3日凌晨在廣州第一人民醫院去世，享年40歲，丘勇才臨終前入住移植倉，進行造血幹細胞移植，並在微信朋友圈留言說，大概是新冠疫苗引起的後遺症，這段留言隨即遭到刪除。 （擷取自網路）

2023/12/06 23:11

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國新冠（武漢肺炎）疫苗的安全性在疫情後留下諸多疑雲。廣州華南理工大學環境與能源學院教授丘勇才，12月3日凌晨在廣州第一人民醫院去世，享年40歲，丘勇才臨終前入住移植倉，進行造血幹細胞移植，並在微信朋友圈留言說，大概是新冠疫苗引起的後遺症，這段留言隨即遭到刪除。

綜合《網易》、《大紀元時報》 等媒體報導，12月4日中國網路流傳1則「丘勇才—華南理工」的朋友圈留言截圖，留言說，自己現在住進高級病房的移植倉，終於輪到他入倉進行造血幹細胞移植。

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丘勇才還留言說，為啥來這裡呢？大概是新冠疫苗引起的後遺症，滅活新冠疫苗注射到人體後，引起再障貧血（再生障礙性貧血）。他說自己是自然科學工作者、教授、博士生導師，根據他調查研究的一些文獻猜測，應該是滅活疫苗中，滅活病毒裡面的一些未知的化學物質破壞了造血細胞間的自我識別，影響了各種正常造血。

丘勇才留言說，他不曉得那些所謂的專家有沒有針對一些後遺症的案例進行詳實的機理分析，就出來疫苗進行注射了，藥物上市都需要經歷多次臨床試驗，時間有幾年甚至幾十年。留言並說，新冠疫苗受害者眾多，各位受害的病友都需要國家層面有人出來，且應該派有經驗的大專家出來調查一下，提供強有效的實驗論據，能給眾多受害者澄清一下。

對此，有網友表示，這說明丘勇才施打「新冠疫苗導致再生障礙性貧血，破壞了造血幹細胞系統」，顯示「移植失敗」。

還有網友指出，「這個教授無意間揭露了中共對人民的欺騙，他的死因不會只有『病故』2個字了，而是叫大家知道他是死於中共的毒疫苗。 」

公開資料顯示，丘勇才擁有香港科技大學博士學位，2012年起先後在香港科技大學、美國史丹福大學、香港中文大學進行博士後研究， 2017年7月起擔任華南理工大學環境與能源學院教授暨博士生導師，為中共黨員，曾入選中共第13批國家「青年千人計畫」。

中國的新冠疫苗的安全性一直備受質疑。2022年來自中國30多個省市自治區的白血病患者，連發2封公開信指控，因為施打中國的新冠疫苗而罹患白血病，他們不但請願遭到打壓、維穩，找記者也被告知不能報導，律師也不願代理訴訟。

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