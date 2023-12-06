為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

歐洲議會報告：中國涉維族強迫勞動服飾 不受限持續流入歐盟

維吾爾族人7月5日在土耳其伊斯坦堡參加抗議中國的活動，紀念新疆「七五事件」。（路透檔案照）（記者管淑平攝）

維吾爾族人7月5日在土耳其伊斯坦堡參加抗議中國的活動，紀念新疆「七五事件」。（路透檔案照）（記者管淑平攝）

2023/12/06 22:38

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟與中國7日將在北京召開峰會的前夕，歐洲議會「社會主義者和民主人士進步聯盟（Progressive Alliance of Socialists and Democrats，S&D）6日公布一份研究報告指出，中國持續存在維吾爾族強迫勞動，使用強迫勞動的服飾產品，有「顯著數量不受限制地流入歐盟」。報告並點名一些知名品牌，都採購了涉及強迫勞動的中國公司產品。

這份研究委託英國雪菲爾哈倫大學，以及兩個維吾爾權益團體「維吾爾民主與人權中心」、「維吾爾權利監察」進行。報告指出，在歐洲有39個已知服飾品牌處於「高風險」採購被迫參與政府強制進行勞動力轉移的維吾爾人製造的服飾；像Zara、Next和Prada等公司，使用至少4家中國製造商供應的產品，而這些中國公司仰賴維吾爾的強迫勞動人力。

報告說，處於此風險的歐洲企業數量，「顯示出歐盟的政策並未保護其消費者，避免買到用了維吾爾強迫勞動製造的產品」。

中國對新疆實施高壓政策，當中包括強迫勞動以及官方所說的「再教育營」、打擊恐怖主義行動。

這份研究由法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）發起，他積極為維族權益發聲，譴責新疆「再教育營」，2021年因為呼籲歐洲議會正視中國壓迫維族人，而遭中國制裁。

報告發表時間點，正值歐盟─中國峰會7日將在北京召開，歐盟執委會主席馮德萊恩、歐盟理事會主席米歇爾將與中國國家主席習近平會談。峰會議題主要在貿易問題，但是歐盟官員說，也會提出中國人權問題。馮德萊恩5日說，她會施壓習近平，解除中國對歐洲議會議員的制裁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
維吾爾紀錄片成大首映 維權人士伊里哈木現身見證
2023/11/16 22:49

維吾爾紀錄片成大首映 維權人士伊里哈木現身見證
攔阻中國強迫勞動產品 車用零件成美審查新目標
2023/08/18 10:02

攔阻中國強迫勞動產品 車用零件成美審查新目標

音樂一下！爸媽青春攏底加
美國再出手！2大中企因涉強迫勞動被禁止進口
2023/08/02 15:41

美國再出手！2大中企因涉強迫勞動被禁止進口
欲加之罪！中共文件曝光 百名不滿5歲維族童遭控「恐怖分子」
2021/05/14 16:43

欲加之罪！中共文件曝光 百名不滿5歲維族童遭控「恐怖分子」

和耀新加州 公園校園雙園條件
新疆再教育營畫面首曝光！ 外媒分析4秒影片找出位置
2018/10/12 10:33

新疆再教育營畫面首曝光！ 外媒分析4秒影片找出位置
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播