歐洲議會報告：中國涉維族強迫勞動服飾 不受限持續流入歐盟

維吾爾族人7月5日在土耳其伊斯坦堡參加抗議中國的活動，紀念新疆「七五事件」。（路透檔案照）（記者管淑平攝）

2023/12/06 22:38

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟與中國7日將在北京召開峰會的前夕，歐洲議會「社會主義者和民主人士進步聯盟（Progressive Alliance of Socialists and Democrats，S&D）6日公布一份研究報告指出，中國持續存在維吾爾族強迫勞動，使用強迫勞動的服飾產品，有「顯著數量不受限制地流入歐盟」。報告並點名一些知名品牌，都採購了涉及強迫勞動的中國公司產品。

這份研究委託英國雪菲爾哈倫大學，以及兩個維吾爾權益團體「維吾爾民主與人權中心」、「維吾爾權利監察」進行。報告指出，在歐洲有39個已知服飾品牌處於「高風險」採購被迫參與政府強制進行勞動力轉移的維吾爾人製造的服飾；像Zara、Next和Prada等公司，使用至少4家中國製造商供應的產品，而這些中國公司仰賴維吾爾的強迫勞動人力。

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報告說，處於此風險的歐洲企業數量，「顯示出歐盟的政策並未保護其消費者，避免買到用了維吾爾強迫勞動製造的產品」。

中國對新疆實施高壓政策，當中包括強迫勞動以及官方所說的「再教育營」、打擊恐怖主義行動。

這份研究由法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）發起，他積極為維族權益發聲，譴責新疆「再教育營」，2021年因為呼籲歐洲議會正視中國壓迫維族人，而遭中國制裁。

報告發表時間點，正值歐盟─中國峰會7日將在北京召開，歐盟執委會主席馮德萊恩、歐盟理事會主席米歇爾將與中國國家主席習近平會談。峰會議題主要在貿易問題，但是歐盟官員說，也會提出中國人權問題。馮德萊恩5日說，她會施壓習近平，解除中國對歐洲議會議員的制裁。

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