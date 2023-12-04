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母狂要錢無視經濟壓力大 女兒崩潰「我是不孝女嗎？」

馬來西亞女子月入約新台幣6萬7卻被家裡各種經濟開銷壓得喘不過去，向母親反應卻遭冷回；示意圖。（彭博）

馬來西亞女子月入約新台幣6萬7卻被家裡各種經濟開銷壓得喘不過去，向母親反應卻遭冷回；示意圖。（彭博）

2023/12/04 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名女子從23歲就工作扛家計，每月都負擔家裡的飲食及醫療費，但母親仍一直向自己拿錢，讓她內心感到不平衡，「感覺自己的付出並沒有被母親重視，反而被視為理所當然，」她更自我懷疑，「我在經濟上沒有完全地支持她，我是不是一個不孝女？」

星洲網報導，馬來西亞女子薩曼莎接受當地媒體採訪表示，她從23歲時就開始工作，扛下家中開銷，儘管現在月薪達到1萬令吉左右（約新台幣6萬7千元），但家人的各種花費仍導致她入不敷出。

薩曼莎透露，她為母親辦一張額度為3000令吉的信用卡（約新台幣2萬左右），以用來支付父母每月的飲食和醫療上的花費，還提供300令吉（約新台幣2千元）讓母親儲值Touch 'n Go卡（一觸即通卡）可以支付公共運輸系統車資、停車費、商店消費等多用途，且在父母生日時還得包最低800令吉當作生日紅包，而母親節及農曆新年時更要給出1500令吉的紅包（約新台幣1萬元）。

薩曼莎表示，除了每月給父母錢，家中所有水電費及外出飲食費仍由她支付，而過去2個月還額外花費1萬令吉（約新台幣6萬7千元）請女傭來幫忙照顧臥病在床的父親，母親如果要臨時出遊，還會向她索取旅費。

薩曼莎認為，她已無法再承受這樣的經濟壓力，隨著父親臥病在床，許多花費也逐漸變多，因此無法像以前一樣讓母親予取予求，所以向對方表達自己的想法，但母親卻絲毫不在意，甚至說可以讓2024的新年紅包延後到2025的農曆新年一起給。

薩曼莎說，「我在經濟上沒有完全地支持她，我是不是一個不孝女?我感覺自己的付出並沒有被母親重視，反而被視為理所當然，我很想哭，我是一個不孝女嗎？ 我媽甚至在不考慮我的經濟情況下，威脅我要給她更多的錢。」

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