感謝摔角明星撕衣力挺 川普提名演說5大亮點一次看

川普與夫人梅蘭妮亞同台。（美聯）

2024/07/20 00:33

〔中央社〕川普發表長達約92分鐘的提名演說，不僅創下美國當代史上最長提名演說紀錄，他也當場點名感謝退休摔角明星浩克霍根支持，他之前才在台上激動撕衣以示力挺川普。

美國前總統川普（Donald Trump）壓軸演說成為共和黨全國代表大會（RNC）最高潮，以下為法新社整理的演說5大亮點時刻。

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●戰鬥、戰鬥！

川普上台發表重大演說前，兒子艾瑞克（Eric Trump）帶領觀眾吶喊：「戰鬥、戰鬥！」（Fight, fight!）

這是為了向川普致敬，他上週末在賓夕法尼亞州造勢現場遭到槍擊並因此負傷，站起來時朝人群揮舞拳頭，並說了數次「戰鬥」。

此外，介紹川普上台的不是別人，正是他的好友懷特（Dana White），他是廣受歡迎又血腥暴力的「終極格鬥冠軍賽」（UFC）主席。

而且川普登台之前，先是1980年代美國職業摔角手浩克霍根（Hulk Hogan）發表講話，他不僅直稱川普是「真正的美國英雄」，甚至脫掉西裝外套，直接撕破黑色背心，露出底下印有支持川普及其競選搭檔范斯（J.D. Vance）字樣的鮮紅背心，瞬間嗨翻全場。

●感謝、致敬與愛之吻

川普對撕破背心的浩克霍根露出微笑，鼓掌並送給他一個飛吻。

川普發表提名演說時，也親吻義消康沛拉托爾（Corey Comperatore）的頭盔向他致敬。

一名槍手上週末在賓州造勢集會上試圖暗殺川普，他開了好幾槍，當時也在場的康沛拉托爾以肉身替家人擋子彈，最後不幸喪命。

而在川普提名演說尾聲，他的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）走到台上和丈夫站在一起，他牽起她的手並輕吻她的臉頰。

●躲過暗殺的天選之人

川普在公開場合的表現，從來不是那種會定期去教堂做禮拜的虔誠信徒，就連擔任總統期間也是如此，然而他把這回驚險躲過暗殺歸功於上帝。

他說：「全賴全能上帝恩典，我才能在這裡站在你們面前。」

許多川普支持者把他千鈞一髮的遭遇，視為川普是天選之人的徵兆。

而為川普暖場的演說者中，也包含佈道家葛福臨（Franklin Graham），他的父親是曾任多位美國總統顧問的知名佈道家葛理翰（Billy Graham）。

●避談但不忘抨擊拜登

川普幕僚之前指他完全不會在演說中提到美國總統拜登（Joe Biden）。川普陣營希望傳達一個訊息，即川普勢如破竹，而拜登陷入泥淖。

不過川普仍稱「拜登造成的破壞」，比「美國史上最糟10大總統」加總起來還嚴重。

接著川普強調自己只會談到拜登一次，他說：「我不會再提這個名字。」

不論是川普或其他演講者，沒有人祝再次確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的拜登早日康復。

●川普依舊發揮本色

川普提名演說，先前被宣傳為將是一場尋求團結的嚴肅演講，內容受到川普遇刺倖存的經驗啟發。

演說前面約15分鐘聽起來確實是如此，川普首先承諾要當「所有美國人」的總統。

然而，川普隨即轉向連番砲轟「瘋狂的」民主黨籍前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），由瘋子和危險罪犯組成的移民「入侵」美國，並宣稱自己在2020年總統大選的勝利被奪走。

美國傳奇職業摔角手Hulk Hogan直稱川普是「真正的美國英雄」，甚至直接撕破黑色背心，露出川普競選T恤。（美聯）

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