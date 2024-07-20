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新北市蘆洲女子亂丟垃圾 環保局：查證屬實最高開罰6千元

新北市蘆洲區長安街249巷，靠近長安街轉角路口，日前遭一名女子亂丟棄垃圾。（圖擷取自「我是蘆洲人 LoveLuzhou」臉書粉專）

新北市蘆洲區長安街249巷，靠近長安街轉角路口，日前遭一名女子亂丟棄垃圾。（圖擷取自「我是蘆洲人 LoveLuzhou」臉書粉專）

2024/07/20 18:49

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲區長安街249巷，靠近長安街轉角路口，日前遭一名女子亂丟棄垃圾，造成一旁店家困擾。新北市環保局回應，已於疑似行為人承租的套房大門張貼勸導單，將持續派員前往查處，倘經查證屬實，將依廢棄物清理法，最高將開罰新臺幣6000元罰鍰。

另外，根據統計，蘆洲區今年1月到6月隨意棄置垃圾包案件共取締110件，罰緩金額為39萬6000元。

據臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」發文，有網友表示，一早到公司上班發現門口被亂丟垃圾，調閱監視器發現在18晚間10點59分一名女子，於長安街249巷靠近長安街轉角路口丟的，造成困擾。

環保局指出，蘆洲區清潔隊已於20日上午10點，派員前往該牙醫診所調閱監視器，畫面中的女子因無騎乘交通工具，故無法識別身分，協請派出所調閱監視器畫面及訪查附近住戶協助指認後，前往疑似行為人承租的套房稽查，惟當下無人應門，已先於大門張貼勸導單，後續將再持續派員前往查處，倘經查證屬實，將依廢棄物清理法，最高將開罰新臺幣6000元罰鍰，同時也會加強巡查取締亂丟垃圾的行為。

環保局提醒，亂丟垃圾依廢棄物清理法規定可開罰1200到6000元罰鍰，且新北更加重罰責，如違規行為查證屬實，初次罰鍰即3600元起跳，提醒民眾切勿以身試法。

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