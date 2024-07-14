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拒絕家戶垃圾亂丟 苗縣將提供50％檢舉獎金

苗栗縣環保局研議將亂丟家戶垃圾包檢舉獎金，提高為罰鍰金額的50%；圖為家戶垃圾包堆置示意照。（記者彭健禮攝）

苗栗縣環保局研議將亂丟家戶垃圾包檢舉獎金，提高為罰鍰金額的50%；圖為家戶垃圾包堆置示意照。（記者彭健禮攝）

2024/07/14 11:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣環保檢舉獎金，現行統一提供罰鍰金額的10%，苗縣環保局除配合環境部指示，研議將亂丟菸蒂提高為20%，也將就常見影響環境整潔衛生的行為一併提高檢舉獎金比例，包括檢舉亂丟家戶垃圾包50%、違規張貼小廣告及放縱狗便各20%，盼縣民共同維護生活環境品質。

苗縣環保檢舉獎金比例，曾為提供實收罰鍰的50%，全國最高。其中因檢舉亂丟菸蒂最為方便，也造就出專門檢舉亂丟菸蒂領獎金的「職人」，年收入破百萬元，但也衍生「搶地盤」恐嚇事件等負面效應。環保局遂參考其他縣市作法，於2021年11月將獎金調降為10%。

不過，環境部長彭啟明上任後，宣布推「菸蒂不落地」，苗縣環保局遂研議將亂丟菸蒂檢舉獎金比例提高為20%；此外，環保局考量各鄉鎮市也常見家戶垃圾包棄置、違規張貼小廣告及飼主放縱狗便等情形，影響環境衛生及市容觀瞻，也納入個別規範項目提高檢舉獎金比例為50%、20%。

環保局表示，亂丟菸蒂、棄置家戶垃圾包、違規張貼小廣告、放縱狗便等，依《廢棄物清理法》皆可處1200元以上6000元以下罰鍰。新獎勵辦法實施後，以亂丟家戶垃圾包為例，一旦檢舉成案且收到繳納罰鍰，每件稅後可獲至少480元檢舉獎金。

另，因事業廢棄物案件多循司法刑事究責，使得行政處分往往被吸收，檢舉人恐無法領到獎金，但縣內遭濫倒事件頻傳，縣長鍾東錦也指示環保局另擬獎勵辦法與標準，以鼓勵民眾檢舉，並蒐集具體事證將不肖業者繩之於法。

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