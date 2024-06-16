清掃+科技執法奏效 台中太平山區「136市道」亂丟垃圾量少20倍

台中市環保局研議在長龍路四段山區道路，優先加裝AI智慧辨識監視器，取締違規亂丟垃圾。（圖：市府提供）

2024/06/16 20:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為取締亂丟垃圾行為，台中市環保局在「136市道」髒亂路段，加強清掃及架設監視器24小時取締亂丟垃圾，多元維護管理奏效，五月垃圾清除作業掃出46公斤垃圾，較2個月前清出956公斤垃圾，大幅減少20倍的垃圾量，環保局指出，監視器當前未見有人違規丟垃圾，考量科技執法奏效，研議在其他山區道路再增設AI智慧辨識監視器，盼減少垃圾亂丟情況。

環保局表示，「136市道」穿越台中市太平區與南投縣國姓鄉，也是從台中通往日月潭、合歡山的捷徑，該路段位於太平區轄內有15公里以上連續彎路，一直是機車族喜歡聚集的熱門路段，但已往經常出現因聚會遺留的飲料杯、瓶罐，不僅讓環境變得髒亂，也造成太平赤崁頂路邊水溝堆積大量垃圾。

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今年3月定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」曾花2個半小時在「136線」清出12袋垃圾，除有不少網友湧入留言感謝外，也有人直呼丟臉；台中市環保局3月前往進行大規模垃圾清除，結果清出約956公斤垃圾 。

環保局指出，太平區清潔隊加強定期稽查並派員增加清掃頻率，每週清掃，另針對「136市道」環境髒亂路段，架設24小時監視器加強取締亂丟垃圾行為。

環保局指出，5月16日再度進行大規模垃圾清除作業，從太平赤崁頂至縣市交界，沿路撿拾約6.5公里，包含飲料杯罐及垃圾，清理數量約46公斤，已較3月清出956公斤的垃圾量大減900餘公斤，減量20倍之多，髒亂情形已有明顯改善，將持續派員打掃撿拾、維護管理。

此外，環保局指出，3月也在道路裝設2支24小時監視器取締亂丟垃圾行為，監視器當前有效嚇阻，未發現違規，科技法儼然奏效，將研議在長龍路四段、靠近國姓鄉的山區道路處，再優先加裝AI智慧辨識監視器，取締違規亂丟垃圾的民眾。

環保局長陳宏益指出，「136市道」沿途山區風景秀麗，林道優美，已往很多民眾認為山區沒有人發現，常亂丟垃圾，除常見的飲料杯罐、垃圾外，更有人棄置舊衣等，造成山區環境髒亂，呼籲用路人做好垃圾處理、或將垃圾帶下山，共同維護山區環境與美景。

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