民進黨週三選對會 澎湖吳淑瑾「代夫出征」、竹縣鄭朝方動向成謎

澎湖縣長陳光復夫人吳淑瑾（右）代夫出征可能性高，週三選對會可望拍板。（資料照）

全黨等一人！民進黨縣市長選戰佈局進入最後階段，黨秘書長徐國勇今晚受訪表示，週三將召開選對會討論新竹、澎湖縣長人選，待集體決議後對外公布。據掌握，澎湖可望徵召縣長陳光復的太太吳淑瑾「代夫出征」，新竹縣長則仍是未知數。

黨內人士透露，澎湖縣長陳光復過年期間跌倒送醫後，目前仍在醫院療養，由於家屬期盼能延續陳光復的服務精神，基於尊重家屬，加上縣長團隊「一人當選、兩人服務」的深厚基礎，黨內對於徵召吳淑瑾已有共識。

請繼續往下閱讀...

至於新竹縣長部分，兼任民進黨主席的總統賴清德及黨內高層，自去年底起即輪番勸進鄭朝方，黨內2月即已形成高度共識，普遍看好鄭朝方轉戰新竹縣長有機會一搏；然而，鄭朝方始終沒有明確表態，直至今天也僅低調表示「以黨中央為主」。

據了解，基於新竹縣長與竹北市長的高度連動，民進黨中央對鄭朝方展現極大耐心，期間也持續評估與友好政黨合作的各種可能性。不過，隨著7月民進黨全代會逼近，黨內高層期盼儘早拍板定案，面對鄭朝方仍態度不明，明天選對會雖預計討論佈局，但最後是否拍板徵召鄭，仍是未知數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法