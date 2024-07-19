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駐俄記者被當間諜判「囚北極圈16年」 華爾街日報：可恥虛假定罪

華爾街日報記者格什科維奇（見圖），遭俄國法院以間諜罪名判處16年有期徒刑。（歐新社）

華爾街日報記者格什科維奇（見圖），遭俄國法院以間諜罪名判處16年有期徒刑。（歐新社）

2024/07/19 23:30

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯法院今（19）日裁定涉嫌犯下間諜罪行的美國記者伊凡．格什科維奇（Evan Gershkovich）有罪，判處他須在北極圈監獄服16年的有期徒刑。格什科維奇所效力的《華爾街日報》（Wall Street Journal）則大呼不公，怒批這個判決是「可恥的虛假定罪」。

《路透》報導，現年32歲的格什科維奇是美俄之間自冷戰以來，首名因間諜罪名被逮捕

的美國記者。法院釋出的影片顯示，格什科維奇當時身處玻璃隔間內，聆聽將近判決結果，當法官米涅耶夫（Andrei Mineyev）詢問他有無任何問題時，格什科維奇簡單以俄文回答：「沒有。」

米涅耶夫同時也下令銷毀格什科維奇的手機與書面筆記，不過他也宣布，格什科維奇先前在監獄裡度過的時間，將計入他的16年刑期。

華爾街日報發生聲明：「這種可恥且虛假的定罪發生在伊凡入獄478天之後。不當的拘留，迫使他遠離家人與朋友，也被禁止報導，而這一切都只是為了完成他身為記者的工作。我們會繼續盡一切努力推動伊凡獲釋，並支持他的家人。報導新聞並不是一種犯罪行為，而在他被釋放之前，我們不會停止努力。這種情況現在就必須終結。」

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