婉拒哈瑪斯邀請訪問加薩 馬斯克：那邊有點危險...

〔即時新聞/綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)27日訪問以色列,哈瑪斯在馬斯克訪以後,隨即邀請馬斯克訪問加薩,了解加薩被以色列轟炸破壞後的現況;對此,馬斯克回應稱「現在那邊的局勢有點危險」,婉拒了哈瑪斯邀請。

綜合外媒報導,馬斯克27日在以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)的陪伴之下,造訪受襲擊的邊境社區卡法阿扎(Kfar Aza),隨後宣布要採取措施阻止仇恨蔓延;位於黎巴嫩的哈瑪斯代表哈姆丹(Osama Hamdan)28日邀請馬斯克訪問加薩,稱馬斯克可以親眼見證以色列對加薩人民所犯下的屠殺和破壞的程度,「以便我們能夠以客觀、可信的標準檢驗。」

對此,馬斯克在X平台上婉拒邀請,他說道:「現在那裡似乎有點危險,但我確信加薩的長期繁榮對各方都有好處。」

Seems a bit dangerous there right now, but I do believe that a long-term prosperous Gaza is good for all sides