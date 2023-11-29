為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

婉拒哈瑪斯邀請訪問加薩 馬斯克：那邊有點危險...

馬斯克回應稱加薩現在那邊的局勢有點危險，婉拒了哈瑪斯的訪問邀請。（歐新社）

馬斯克回應稱加薩現在那邊的局勢有點危險，婉拒了哈瑪斯的訪問邀請。（歐新社）

2023/11/29 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）27日訪問以色列，哈瑪斯在馬斯克訪以後，隨即邀請馬斯克訪問加薩，了解加薩被以色列轟炸破壞後的現況；對此，馬斯克回應稱「現在那邊的局勢有點危險」，婉拒了哈瑪斯邀請。

綜合外媒報導，馬斯克27日在以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的陪伴之下，造訪受襲擊的邊境社區卡法阿扎（Kfar Aza），隨後宣布要採取措施阻止仇恨蔓延；位於黎巴嫩的哈瑪斯代表哈姆丹（Osama Hamdan）28日邀請馬斯克訪問加薩，稱馬斯克可以親眼見證以色列對加薩人民所犯下的屠殺和破壞的程度，「以便我們能夠以客觀、可信的標準檢驗。」

對此，馬斯克在X平台上婉拒邀請，他說道：「現在那裡似乎有點危險，但我確信加薩的長期繁榮對各方都有好處。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
馬斯克造訪以色列 哈瑪斯代表邀赴加薩了解慘況
2023/11/29 10:32

馬斯克造訪以色列 哈瑪斯代表邀赴加薩了解慘況
哈瑪斯準備再放人 以軍：收到28日將獲釋11人質名單
2023/11/28 11:28

哈瑪斯準備再放人 以軍：收到28日將獲釋11人質名單

60歲男星大談老少戀寵嫩妻 驚人竟靠這關鍵
馬斯克現身以色列 造訪遭哈瑪斯血洗邊境社區
2023/11/27 20:39

馬斯克現身以色列 造訪遭哈瑪斯血洗邊境社區
X平台遭控放大反猶仇恨 傳馬斯克將訪以色列
2023/11/27 04:21

X平台遭控放大反猶仇恨 傳馬斯克將訪以色列

祥儀擬空調系統改善策略 提高節能效益
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播