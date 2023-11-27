X平台遭控放大反猶仇恨 傳馬斯克將訪以色列

2023/11/27 04:21

〔中央社〕以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）今天報導，遭到民權團體指控旗下社群平台X放大反猶太仇恨的科技企業家馬斯克，明天將到以色列會見總理尼坦雅胡和總統赫佐格（Isaac Herzog）。

路透社報導，一名以色列消息人士證實也是電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長的馬斯克（Elon Musk）將進行這項訪問。特斯拉和X的發言人沒有回應置評請求。

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他這項訪問期間適逢以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）4天停火期間。

在X平台長達數週不斷出現爭議性反猶太言論後，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）9月18日在加州會見馬斯克時，曾經敦促他在言論自由和打擊仇恨言論之間找到平衡點。

馬斯克當時重申X不會提倡仇恨言論的先前說法，回應說他自己反對反猶太主義、反對所有「鼓勵仇恨和衝突」的事。

尼坦雅胡那次訪問發生於以色列和哈瑪斯開戰之前，約有200人因為他的右翼政府致力遏制以色列法院權力而聚集在兩人會面地點的特斯拉加州工廠外，對他進行抗議。

馬斯克15日贊同X平台上一則錯誤聲稱猶太人正在煽動對白人仇恨的貼文，表示引用「大取代」（Great Replacement）陰謀論的那名用戶說出「實際真相」。

白宮譴責馬斯克在社群網站上重複「可怕的」反猶太主義謊言，說他「可惡地宣揚反猶太主義和種族主義仇恨，違背作為美國人的核心價值」。

迪士尼公司（Walt Disney）、華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）、康卡斯特公司（Comcast ）等多家大企業暫停在X平台上投放廣告。

「大取代」陰謀論認為，猶太人和左派正在策劃以非白人移民取代白人的種族和文化，這將導致「白人種族滅絕」。1121127

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