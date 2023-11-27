馬斯克現身以色列 造訪遭哈瑪斯血洗邊境社區

以色列總理納坦雅胡（右2）今日陪同特斯拉執行長馬斯克（左2）造訪曾遭哈瑪斯攻擊的社區。（擷取自X平台 @AdityaRajKaul）

2023/11/27 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理辦公室表示，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）今（27）日在總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的陪伴之下，造訪邊境社區卡法阿扎（Kfar Aza），以色列人員也向他說明10月7日哈瑪斯對該地區大屠殺的慘劇。

《以色列時報》（Times Of Israel）報導，在這趟卡法阿札之行中，當地議會與以色列國防軍（IDF）的代表都向馬斯克說明哈馬斯對於該社區的暴行，代表們指出，哈瑪斯武裝分子屠殺並縱火焚毀了許多家庭，還將數十名平民挾持到加薩。

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馬斯克也在以色列人員的引導之下，造訪了當地安全負責人里布斯坦（Ofir Libstein）的住家。里布斯坦在與哈瑪斯交戰時不幸殉職。

馬斯克在踏訪卡法阿札後，於稍早在X平台（先前稱為推特）上發了一則簡短的推文：「行動勝於空談。」

#BREAKING: Elon Musk visits Israel in midst of Israel-Hamas war. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and Elon Musk visit the Jewish Communities in Southern Israel which were massacred by Hamas terrorists on October 7th. pic.twitter.com/rO3WICpYqr — Aditya Raj Kaul （@AdityaRajKaul） November 27, 2023

Actions speak louder than words — Elon Musk （@elonmusk） November 27, 2023

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