馬斯克現身以色列 造訪遭哈瑪斯血洗邊境社區

2023/11/27 20:39

〔即時新聞/綜合報導〕以色列總理辦公室表示,億萬富翁馬斯克(Elon Musk)今(27)日在總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)的陪伴之下,造訪邊境社區卡法阿扎(Kfar Aza),以色列人員也向他說明10月7日哈瑪斯對該地區大屠殺的慘劇。

《以色列時報》(Times Of Israel)報導,在這趟卡法阿札之行中,當地議會與以色列國防軍(IDF)的代表都向馬斯克說明哈馬斯對於該社區的暴行,代表們指出,哈瑪斯武裝分子屠殺並縱火焚毀了許多家庭,還將數十名平民挾持到加薩。

馬斯克也在以色列人員的引導之下,造訪了當地安全負責人里布斯坦(Ofir Libstein)的住家。里布斯坦在與哈瑪斯交戰時不幸殉職。

馬斯克在踏訪卡法阿札後,於稍早在X平台(先前稱為推特)上發了一則簡短的推文:「行動勝於空談。」

#BREAKING: Elon Musk visits Israel in midst of Israel-Hamas war. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and Elon Musk visit the Jewish Communities in Southern Israel which were massacred by Hamas terrorists on October 7th. pic.twitter.com/rO3WICpYqr