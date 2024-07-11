北約75週年新挑戰 轉向中國威脅

北大西洋公約組織（NATO）9日在美國華盛頓召開高峰會，除為烏克蘭提供更多援助，也關注中國威脅。（法新社）

2024/07/11 05:30

對抗中俄伊朝「邪惡聯盟」

〔編譯陳成良／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）在華盛頓召開成立七十五週年高峰會之際，歐洲盟友呼籲北約將更多注意力轉向中國，及其可能構成的威脅，以確保美國的持續支持。此呼籲反映北約面臨的新挑戰，及其適應全球地緣政治變化的努力。美國國會議員也強調，北約需加強因應中國在印太地區的擴張行動。

太平洋戰區比歐洲兇險

美國之音（VOA）報導，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾表示，北約應對抗由中國、俄羅斯、伊朗和北韓組成的「邪惡聯盟」，以防止第三次世界大戰。他指出，北約成立的目的是對抗任何外來壓迫者，而中國現在是主要威脅之一。

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麥考爾八日在美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌舉辦的研討會上表示，歐洲和印太地區的經濟、安全關係已緊密相連，「我們有兩場熱戰和一個熱區」，即持續進行中的烏克蘭戰爭和中東地區的衝突，「我認為太平洋戰區甚至比歐洲戰區還要兇險，但它們是聯繫在一起的」，這些衝突恐將引爆第三次世界大戰，「而北約可以阻止它」。

俄中聯手 威脅國際秩序

白宮國家安全顧問蘇利文九日在北約峰會場邊舉行的國防產業論壇致詞時再次強調，中國與北韓、伊朗協助俄羅斯擴展國防工業，出售軍民兩用技術和零件，助長其武器製造能力。捷克國防部工業合作司司長拉德卡也指出，中國是俄羅斯入侵烏克蘭的「最大支持者」。義大利國防部副參謀總長巴杜安尼說，俄中聯手不僅威脅歐洲，也會對非洲、印太地區的國際秩序產生重大影響。

白宮國家安全會議發言人柯比在例行記者會上表示，美國總統拜登強烈鼓勵北約與世界各地的友好國家，建立更深入的合作夥伴關係，尤其是在印太地區，以應對全球面臨的威脅與挑戰。

瑞典籲加強因應中國

瑞典甫於今年三月成為北約最新成員，外交部長比爾史特龍在華府智庫「卡內基國際和平基金會」論壇上強調，北約需回應美國的關切，加強因應中國的措施，支持在東京成立辦事處，並呼籲成員國儘快履行國防經費占國內生產毛額（GDP）二％的責任，以維持北約的集體防禦能力。英國新任首相施凱爾也將呼籲盟友提高國防支出，並強調英國提高防衛支出至GDP二﹒五％的決心。

公報涉中措辭將更強硬

立陶宛外長藍斯柏吉斯則在華府智庫「哈德遜研究所」的座談會中表示，北約峰會聯合公報涉及中國的內容仍在協商中，他認為將出現比以往更強硬的措辭，「這是一種進步」。

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