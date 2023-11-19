哈瑪斯屠殺音樂祭內幕曝！以警報告：以軍直升機誤殺狂歡者

哈瑪斯在10月7日對以色列發動襲擊，造成「諾瓦音樂節」中364人失去生命。（美聯社）

2023/11/19 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）在10月7日對以色列發動襲擊，造成「諾瓦音樂節」（Nova Festival，又稱超新星音樂節Supernova Festival）中364人失去生命。然而，根據以色列最新的評估調查顯示，哈瑪斯事先並不知道當地正在舉辦音樂節，而是臨時決定發動攻擊。調查還發現，當以軍的戰鬥直升機抵達音樂節現場並開火時，有部分音樂節狂歡者不幸遭到誤殺。

以色列「國土報」（Haaretz）報導，根據以色列警方首份有關「諾瓦音樂節」的襲擊事件報告顯示，以色列多名高階安全官員的研判，哈瑪斯武裝成員在10月7日原本的目標是加薩邊境附近的雷伊姆（Re'im）。然而，當他們透過無人機和飛行傘人員降落時，才發現附近正在舉辦音樂節。哈瑪斯隨即改變計畫，透過內部通訊系統通知其他成員，決定對音樂節發動攻擊。這一評估基於對哈瑪斯成員的審訊以及警方的調查。

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報告提到，音樂節原定於10月5日和6日舉行，而7日的活動是在10月3日主辦方要求臨時將活動延長的，「加強了以色列認定哈瑪斯在事發前並不知情音樂節的看法。」此外，警方報告也指出，在哈瑪斯成員的屍體上找到的地圖中，沒有一張是音樂節地點的地圖。

報告發現，音樂節預計有約4400人參與，大多數人在哈瑪斯發動火箭攻擊的4分鐘後成功逃離。至於死亡人數，報告將其修正為364人，其中包括17名警察，並指出約有40名音樂節參與者在事件中被綁架。「其中一部分是被哈瑪斯襲擊所致，另一部分則是在以軍開火時不幸遭到擊中。」

一位匿名的警員表示，「針對這起事件的調查顯示，一架以軍戰鬥直升機從以國北部雷馬特大衛（Ramat David）空軍基地趕往現場，朝向恐怖分子開火，卻也擊中了一些參加音樂節的民眾。」

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