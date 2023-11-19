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面對俄羅斯與哈瑪斯挑戰 拜登：美國不會退縮

拜登強調，面對俄國總統普廷與哈瑪斯挑戰，美國不會退縮。（法新社）

拜登強調，面對俄國總統普廷與哈瑪斯挑戰，美國不會退縮。（法新社）

2023/11/19 20:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登18日投書《華盛頓郵報》，強調美國不會在俄羅斯總統普廷與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯挑戰下退縮。在美、以針對接管加薩問題分歧加深的背景下，拜登維持上個月初以來的立場呼籲暫時休戰，強調和平共存的「兩國方案」，並認為以哈爭結束後，最終應由巴勒斯坦自治政府接管加薩走廊與約旦河西岸地區。

拜登在文中寫道：「如果我們拒絕今天的挑戰，會面臨衝突擴大的風險，決策成本也只會有增無減。俄羅斯和哈瑪斯試圖透過破壞地區穩定來消滅鄰國的民主，我們不能允許這樣的事發生。」

拜登認為，美國堅持支持烏克蘭是對本國安全的投資，因為此舉能預防未來更大規模的衝突。他強調，美國正團結盟友和合作夥伴，共同對抗侵略者，朝著更光明、更和平的未來邁進。

拜登強調，不能讓加薩再次淪為恐怖組織的溫床，他指出，只要「哈瑪斯堅持其毀滅性的意識形態，中東就難以實現和平。」

拜登主張，戰後由巴勒斯坦當局治理加薩，並呼籲國際社會籌備重建工作和制定加薩民眾的安全臨時安排。他說，「在我們爭取和平的過程中，加薩和西岸應在單一治理架構下重新統一，並最終由重整後的巴勒斯坦權力機構負責領導，因為我們都在努力實現兩國方案。」

拜登透過這篇文章，說明以哈戰爭結束後美國對加薩走廊的期望。他重申美國對以色列的支持，但強調，以國「不得強迫巴勒斯坦人離開加薩，不得重新佔領加薩，不得圍困或封鎖（加薩），不得縮減（加薩與西岸）固有領土。」

拜登還稱，美國準備對攻擊約旦河西岸平民的「極端分子」實施簽證禁令。他說，「我一直向以色列領導人強調，針對約旦河西岸巴人的極端主義暴力行為必須停止，施暴者也必須被追究責任。」

以色列總理納坦雅胡先前表示，以色列將在戰後「無限期」負責維護加薩走廊的「全面安全」。

另據《華爾街日報》19日報導，在以哈戰爭之後，西方和阿拉伯領導人都希望以某種形式的巴勒斯坦政府管理加薩地區，但他們對該由由誰組成管理加薩的機構，存有歧見。其中一個共識是，目前運作並管理西岸的巴勒斯坦自治政府並不適合這項工作，但也沒有容易的替代方案。

報導中說，華盛頓、耶路撒冷和中東其他地方的討論集中在改革巴勒斯坦自治政府，或在以色列結束對哈瑪斯的軍事行動之前，找到更好的解決方案。

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