清空醫院掃蕩地道 以地面行動南進

一名巴勒斯坦婦女抱著小孩，十八日與其他民眾一起撤往加薩走廊南部。（路透）

2023/11/19 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕以軍在加薩最大醫院西法醫院清剿巴勒斯坦激進組織哈瑪斯多日，十八日傳出醫院被要求清空，院內數百名病患、醫護人員被迫徒步撤離。另外，以軍也要求南加薩甘尤尼斯市民眾西撤，稱必須進入該市掃蕩哈瑪斯和其龐大的地下設施，這也是以色列在加薩走廊地面行動將擴及南部的最新跡象。

在傳出醫院得清空的消息後，一批批醫護、病患開始撤離，甚至截肢傷患也被迫徒步撤離。加薩衛生官員表示，有多達四五○名傷者、病患和早產兒無法移動，少數醫護人員因此留下來照顧。聯合國估計，西法醫院十五日遭以軍攻入前，院區內有約二三○○名患者、醫護人員和難民。

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限醫院一小時內清空

不過，是誰下令院內人員撤離，各方說法矛盾。加薩衛生部說，是以軍下令限醫院一小時內清空，院長薩爾米亞十八日說以軍來電指示確保院內人員撤離，「而且說他們應該徒步往海邊撤」；法新社記者指以軍透過擴音器廣播要醫院「在接下來的一個小時內」疏散。以軍否認下令，稱是「同意醫院院長請求，讓想離開的院內民眾能夠離開」。以國指控哈瑪斯將行動指揮中心設在醫院下方地道，但哈瑪斯否認，外界也要求以軍提出證據。

以軍持續擴大軍事行動，十八日另要求市區東部、北部兩個區域，以及賈巴利亞難民營撤離，也在南部甘尤尼斯市空投傳單呼籲民眾往西撤，意味著以軍即將在當地展開行動。聯合國設於賈巴利亞難民營區的一間學校和另一棟建築遭空襲，共造成八十二人喪生；理應躲避戰火的加薩走廊中、南部也不安全，甘尤尼斯市周邊哈馬德鎮、克胡札鎮住宅十八日被炸，廿八人死亡，中部紐瑟拉特難民營前一天也有四十一人在以軍空襲中喪生。

首批燃料送入加薩

美國總統拜登十七日與卡達國王塔米姆通電話，表示當務之急是讓哈瑪斯釋放所有人質。以國政府迫於國際壓力十七日允許兩卡車燃料送入加薩後，首批一萬七千公升燃料已於當晚送入，加薩電力、通訊部份恢復。

衛星照片顯示十七日在加薩市附近等待撤離的民眾。（路透）

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