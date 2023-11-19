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聲援巴勒斯坦！ 伯利恆取消一切有關耶誕之慶祝活動

伯利恆將在今年因多日以來的以哈衝突暫停一切與耶誕節有關的慶祝活動。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

伯利恆將在今年因多日以來的以哈衝突暫停一切與耶誕節有關的慶祝活動。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2023/11/19 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕以哈衝突持續延燒，耶穌出生地伯利恆當地政府近日宣布將取消今年所有與耶誕節相關之活動，也不會在大街上擺出任何耶誕裝飾，以此聲援巴勒斯坦。

綜合外媒報導，伯利恆作為耶穌出生地，每逢耶誕節當地政府都會讓整座城市各個角落充滿耶誕元素。即使在新冠疫情大流行期間，伯利恆市中心也還是一定會有一棵巨大的耶誕樹以及滿街的燈飾。但本該熱鬧非凡的伯利恆耶誕慶祝活動及街邊裝飾，在今年都將因持續多日的以哈衝突中斷，而此次也將是該市第一次取消耶誕相關活動。

伯利恆市府14日在該市官方臉書中寫道，「伯利恆市將拆除幾年前在社區內安裝的所有耶誕裝飾品，並取消所有未來與節日相關的所有裝飾活動，以此紀念烈士並聲援加薩人民」。市府發言人也透過媒體向民眾解釋，「取消活動的原因是因為巴勒斯坦的整體局勢。他們的日子充滿悲傷、憤怒和不安，現在舉行任何慶祝活動都不合適。我們在加薩的人民正在遭到殘酷的屠殺」，同時他也補充道，「今年這種狀況是前所未有的，伯利恆應該表現出哀悼」。

據悉，伯利恆對基督徒具有重要意義，往年在耶誕節前後也都會吸引許多觀光客前往朝聖。但事實上如今當地的基督徒人口只剩約10%，許多基督徒都因受到迫害及宗教騷擾而選擇離開該地區。此外，伯利恆基督教社群的低出生率也導致當地基督徒人口持續下降。

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