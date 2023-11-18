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首批受傷加薩孩童飛抵阿布達比 阿聯計畫援助千人

阿聯預計每天從埃及邊境包機載運受傷加薩兒童到首都阿布達比治療。（美聯）

阿聯預計每天從埃及邊境包機載運受傷加薩兒童到首都阿布達比治療。（美聯）

2023/11/18 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕第一架載著受以哈戰爭之苦加薩兒童的班機今天（18日）抵達阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi），這是阿聯承諾救助1000名巴勒斯坦兒童計畫的第一步，預計每天包機從埃及載運傷患到阿聯治療。

綜合外媒報導，在加薩因戰爭受傷的巴勒斯坦兒童與家人，昨天共15人穿越到加薩南部與埃及邊境的拉法邊境口岸，今天在埃及阿里什（El-Arish）搭機飛往阿布達比。這也是阿聯先前承諾援助1000名兒童所展開的一部分救援行動。

據報導，當飛機降落阿布達比時，有些幼童躺在母親的腿上睡著了，有些青年手臂與腿部都纏有繃帶；而飛機座位部分移除，以便放置擔架，因為當中有傷勢較為嚴重的兒童。

以哈戰爭已進入第7週，起因是佔領加薩地區的武裝組織哈瑪斯10月7日在以色列南部發動襲擊，造成約1200人死亡。哈瑪斯甚至綁架了約240名以色列公民到加薩。

當前根據巴勒斯坦衛生部門則說，以色列的報復性軍事攻擊至今已造成超過1萬1400名巴勒斯坦人死亡，其中3分之2是婦女與兒童。據報導，還有另外2700人失蹤，研判遭掩埋在空襲瓦礫堆下。

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