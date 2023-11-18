首批受傷加薩孩童飛抵阿布達比 阿聯計畫援助千人
2023/11/18 23:47
〔即時新聞／綜合報導〕第一架載著受以哈戰爭之苦加薩兒童的班機今天（18日）抵達阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi），這是阿聯承諾救助1000名巴勒斯坦兒童計畫的第一步，預計每天包機從埃及載運傷患到阿聯治療。
綜合外媒報導，在加薩因戰爭受傷的巴勒斯坦兒童與家人，昨天共15人穿越到加薩南部與埃及邊境的拉法邊境口岸，今天在埃及阿里什（El-Arish）搭機飛往阿布達比。這也是阿聯先前承諾援助1000名兒童所展開的一部分救援行動。
請繼續往下閱讀...
據報導，當飛機降落阿布達比時，有些幼童躺在母親的腿上睡著了，有些青年手臂與腿部都纏有繃帶；而飛機座位部分移除，以便放置擔架，因為當中有傷勢較為嚴重的兒童。
以哈戰爭已進入第7週，起因是佔領加薩地區的武裝組織哈瑪斯10月7日在以色列南部發動襲擊，造成約1200人死亡。哈瑪斯甚至綁架了約240名以色列公民到加薩。
當前根據巴勒斯坦衛生部門則說，以色列的報復性軍事攻擊至今已造成超過1萬1400名巴勒斯坦人死亡，其中3分之2是婦女與兒童。據報導，還有另外2700人失蹤，研判遭掩埋在空襲瓦礫堆下。