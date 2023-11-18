以哈戰後誰收爛攤？專家警告：以色列恐陷長期暴力流血泥淖

據傳外界普遍支持巴勒斯坦自治政府在以哈戰後接管加薩，並以巴人政府的前任加薩安全事務官達蘭為首，年逾8旬的巴人政府主席阿巴斯則轉任榮譽職。圖為阿巴斯（右）2007年2月準備離開在埃及開羅的召開記者會時的留影，左為達蘭。（美聯社檔案照）

2023/11/18 19:28

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國官員、阿拉伯國家官員、外交官與分析家指出，倘若以色列擊敗控制加薩走廊的伊斯蘭激進組織哈瑪斯，佔領加薩，卻缺乏攸關以國撤軍以及朝巴勒斯坦建國邁進的可靠戰後計畫，以色列就算打勝仗，恐仍無法擺脫陷入長期流血動亂的陰影。

官員與外交官指出，哈瑪斯潰解後的加薩將何去何從，目前各方莫衷一是；此外，他們也擔心正逐漸加強控制北加薩的以色列，漠視當年美國入侵伊拉克與阿富汗的教訓─快速取得軍事勝利後，持續多年的暴力交戰接踵而至；倘若加薩的哈瑪斯政府被推翻，其基礎建設與經濟被毀，激化的民憤恐助長鎖定以軍的街頭巷戰動亂。

請繼續往下閱讀...

以色列戰後佔領加薩？ 巴勒斯坦抵死不從

根據1名熟悉美國決策的消息人士，華府在堅持以色列有權自衛的同時，也擔心以哈衝突導致大量平民死傷，激化更多巴勒斯坦人，轉而投效哈瑪斯或任何可能在日後取代哈瑪斯的好戰團體。10多名接受《路透》訪問的加薩人就說，以色列入侵加薩反而孕育出新一代好戰分子。

加薩賈巴利亞（Jabalia）難民營公務員阿布莫哈維（Abu Mohammad）直言，他寧死也不願加薩被以色列佔領；他並非哈瑪斯成員，但在戰時大家都一樣；哈瑪斯要是戰到沒人，「我們會拿起步槍來戰鬥」。擔心遭報復而拒絕透露全名的阿布莫哈維還說「以色列人也許能佔領加薩，但永遠不會（在加薩）感到安全，一天都不會。」

哈瑪斯倒不倒台不重要戰後誰管加薩才傷腦筋

2名不具名美國官員透露，華府與巴人自治政府、其他巴勒斯坦利害關係人，以及包括埃及、約旦、沙烏地阿拉伯與卡達等美國的中東盟友就戰後加薩規劃所進行的討論，目前僅止於非常初步階段。

阿拉伯國家與西方盟國曾說，目前僅治理約旦河西岸一部分地區的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority），理應在管理加薩上扮演更重要角色；歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）18日也公開表示，不能再讓哈瑪斯控制加薩，取而代之的唯一選擇就是巴勒斯坦自治政府。

但巴勒斯坦自治政府信譽不佳，除了無力推展《奧斯陸協議》中規劃的「兩國方案」，還在2007年衝突中讓加薩落入哈瑪斯之手、無法阻止以色列在約旦河西岸擴大屯墾，以及被控貪腐嚴重與治理無能。再者，自2005年起擔任自治政府主席的阿巴斯（Mahmoud Abbas）已高齡87歲，自治政府內部可能得進行領導權力轉移。自治政府1名高層稱該政府重返加薩是唯一可以接受的方案，但他不願就該誰來領導自治政府置評。

阿巴斯交棒達蘭帶領巴勒斯坦政府？

根據數名外交官與阿拉伯國家官員，具有影響力的阿拉伯聯合大公國，意屬由曾任巴勒斯坦自治政府加薩安全事務官的達蘭（Mohammed Dahlan）來治理戰後的加薩，埃及與以色列可能也會接受此議；但在達蘭負責加薩安全時曾與之密切合作的華府，則對讓長期與阿巴斯、自治政府核心圈以及哈瑪斯支持者敵對的達蘭回鍋，存有若干疑慮。

現年62歲的達蘭本人則表示，沒有人願意，包括他本人也不願意，在缺乏明確可見的政治路徑下，管理支離破碎的加薩；以色列、美國或國際社會均未就加薩的未來提出的任何願景，他呼籲以色列停火以及認真就兩國方案與巴勒斯坦人磋商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法