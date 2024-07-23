比桑德斯更左傾？賀錦麗曾被評為最自由派參議員

賀錦麗（右）曾被評為美國最自由派議員，比「美國最左傾參議員」桑德斯（左）激進。（法新社檔案照）

2024/07/23 19:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的政治立場再次成為焦點！根據美國保守派媒體《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）22日報導，2019年的GovTrack評分顯示，賀錦麗當時是美國聯邦參議院中最自由派的議員，立場甚至比素有「美國最左傾參議員」之稱的獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）更為激進。

GovTrack是專門追蹤美國國會立法的網站。意識形態分析基於議員提案和共同提案的重疊程度進行評分。GovTrac解釋，這個分數可以被解讀為衡量國會議員之間主要意識形態差異的左右光譜，儘管這只反映了現實的一小部分。

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據報導，在2019年100位參議員中，賀錦麗排名第100，成為最左傾議員。相比之下，桑德斯排名第99。這份評比還發現，賀錦麗參與跨黨派法案的比例在民主黨參議員中最低，僅15％的共同提案來自非民主黨議員。此外，她還是出席率第三低的參議員。

這份評比引起關注，原因是在拜登總統宣布不尋求連任後，包括希拉蕊（Hillary Clinton）和裴洛西（Nancy Pelosi）在內的民主黨大咖都公開表態支持賀錦麗參選總統。

然而，《紐約時報》暢銷書作家史威策（Peter Schweizer）在接受《布萊巴特新聞網》採訪時指出，賀錦麗作為檢察官的經歷令人擔憂。他指稱，賀錦麗曾「集體偏袒與其政治盟友有關的犯罪網絡和組織」，還說她「利用職位不是保護弱勢群體，而是保護將她推上政治舞台的權貴」。

報導指出，這份2019年的評比以及賀錦麗的政治立場和過往經歷，無疑將成為2024年美國總統大選中的重要討論話題。選民和政治分析家將密切關注賀錦麗如何平衡其進步派形象與吸引中間選民的需求，以及她如何回應關於其檢察官生涯的質疑。

值得注意的是，GovTrack的評分系統雖然提供了一個參考指標，但並不能完全反映一位政治人物的所有立場和政策傾向。政治光譜是複雜的，單一指標可能無法全面反映一位政治人物的整體表現和理念。

此外，賀錦麗作為副總統的表現，以及她在未來可能的總統競選中的政策主張，都可能與她2019年作為參議員時的立場有所不同。政治觀察家指出，高層行政職位往往要求更多的妥協和中庸立場，這可能會影響賀錦麗未來的政治定位。

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