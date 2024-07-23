美聯社：賀錦麗已獲足夠民主黨代表支持成為總統候選人

《美聯社》表示，賀錦麗已獲足夠的民主黨代表支持，將可獲得成為總統候選人提名。（法新社）

2024/07/23 11:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登21日宣布退出2024年總統選舉，改為支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）角逐總統大位。據《美聯社》披露，賀錦麗已獲足夠的民主黨代表支持，將可獲得成為總統候選人提名；另，民主黨最遲將在當地時間8月7日前確定候選人。

綜合《美聯社》、《路透》報導，拜登宣布退選後，民主黨人就迅速轉而支持賀錦麗參選，賀錦麗的競選活動團隊在22日創下24小時總統捐款的紀錄，募集超過8100萬美元（約新台幣26億6004萬元），獲得民主黨知名官員、黨內領導人等支持。《美聯社》非官方調查發現，賀錦麗已獲夠多的民主黨內代表支持，將可獲得成為對抗川普的民主黨內提名人。

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加州民主黨主席希克斯（Rusty Hicks）表示，該州75％至80％代表於22日電話會議之中，他們一致性支持賀錦麗。不過，美聯社尚未將賀錦麗稱作民主黨新的推定提名人，因民主黨全國黨委員會曾表示，將在8月1日至5日舉行虛擬提名，接續在8月19至22日在芝加哥舉行全國大會，大會代表屆時仍可以自由投票給他們選擇的候選人，故尚未定案。

另外，民主黨全國委員會主席哈里森（Jaime Harrison）當地時間22日表示，民主黨最晚將在8月7日前提交總統候選人，將致力於「公開和公平」的提名過程。

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