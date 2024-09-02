中國今恢復台灣文旦輸入 防檢署證實

防檢署證實中國今天恢復台灣文旦輸入。（記者楊媛婷攝）

2024/09/02 11:09

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部動植物防疫檢疫署今（2日）表示，已接獲中國海關總署於兩岸防檢疫平台通知台灣文旦柚即起恢復輸出到中國；中國海關總署則稱，可輸入的台灣文旦須來自「獲得註冊登記的包裝場和果園」。

中國於2022年8月2日稱多次在台灣的柑橘類水果檢出簡易性有害生物，因此暫停台灣文旦輸入，但卻又提不出任何證據，中國國台辦今稱花蓮縣方面提供部分業者整改資料，多方綜合評估相關整改措施，基於符合中國相關檢驗檢疫規定，中國海關總署決定自9月2日起，恢復台灣文旦柚輸入，並強調只要堅持92共識、反台獨，一切就好商量。

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自中國暫停我國文旦柚輸入後，雖我國文旦主要都是以內銷為主，農業部致力推廣開拓其他市場，也開發其他加工模式，並且和超商通路推出免剝皮的文旦鮮切盒等，對於中國稱重新開放文旦輸入，防檢署表示，已接獲中國通知，至於獲得註冊登記的包裝場與果園家數，文旦供果園有45家，包裝場有19家，這些供果園跟包裝場則都是在花蓮為主。

防檢署副署長杜麗華進一步說明，將會比照鳳梨釋迦輸中抽檢模式，加強台灣文旦柚輸中抽驗量，會比原本增加2倍，若檢疫不合格則會經過燻蒸等處理，或者退運等，她也指出，今年鳳梨釋迦輸往中國共抽檢643批，僅2批檢驗不合格未通關，合格率達99%，杜麗華也表示，自中國於去年底恢復台灣鳳梨釋迦輸入後，中國若有發現農產品上有害蟲等，今年以來都會在兩岸防檢疫平台依照國際常例提出科學證明。

花蓮瑞穗農會總幹事黃盛皇則表示，預計第一批文旦輸中會在1週後，至於數量要等台灣貿易商跟對岸接洽，他也表示台灣文旦雖然是以內銷為主，中國恢復輸入認為是多一個通路，另中國本身的柚子都是在中秋後才會上市，台灣文旦可搶在中秋前，認為是台灣文旦的優勢。

對於其他縣市產區的果園與包裝場未在輸中核可名單內，黃盛皇表示，因為這是比照鳳梨釋迦模式，因此是透過地方政府（花蓮）提供報告給中國海關總署，因此只有花蓮的業者有在名單中。

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