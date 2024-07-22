歐巴馬未表態挺賀錦麗 紐時曝苦衷「不想再傷害拜登自尊」

2011年2月，當時的美國總統歐巴馬（右）在舊金山國際機場的停機坪上，與時任加州檢察長的賀錦麗並肩而行。（美聯社檔案照）

2024/07/22 15:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登退選並為副總統賀錦麗接棒背書後，表態支持她的民主黨人士和金主名單愈來愈長，但前總統歐巴馬保持沉默，未表態力挺，引發外界諸多揣測，《紐約時報》解析，背後原因除了擔心給人「欽點」的印象之外，更因為歐巴馬不想再傷害拜登的自尊。

歐巴馬在拜登退選後發表聲明，沒有提及賀錦麗的名字，僅對拜登的貢獻表示讚揚，並強調民主黨應該儘快團結一致，選出最佳候選人。這一舉動被部分共和黨人解讀為歐巴馬有意冷落賀錦麗，但歐巴馬的親近人士告訴《紐時》，不應該過度解讀他的沉默。

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報導提到，歐巴馬一直以來都以超然姿態示人，希望自己扮演的是一個超越黨派鬥爭、不受政治影響的「長者」角色。他希望在黨內紛爭中保持中立，避免被視為偏袒一方，從而影響其在黨內的威望和影響力。

事實上，歐巴馬在2020年民主黨初選時也採取了類似立場，拒絕在參議員桑德斯（Bernie Sanders）退出前公開支持拜登。他當時表示，他不想影響選舉結果。如果現在過早支持賀錦麗，也會引發外界批評，認為賀錦麗的提名是「欽點」的結果，而非民主程序下的最佳選擇。

《紐時》指出，歐巴馬的謹慎姿態也與個人因素有關。拜登是一個自尊心很強的人，他從未原諒歐巴馬在2016年大選中暗中支持前國務卿希拉蕊·柯林頓，他仍然相信自己如果在2016年獲得機會，就能戰勝川普。此外，歐巴馬在2020年建議拜登放棄參選，也讓拜登心存芥蒂。

目前，歐巴馬更希望將重點放在團結民主黨，並確保黨派能夠在2024年大選中取得勝利。他認為，在此時此刻，表達明確的支持，可能會加劇黨內分歧，不利於大局。因此，他選擇等待時機，在合適的時候再發表正式聲明。

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