約旦外長批西方對以哈戰爭雙標 稱阿拉伯國家絕不參戰

約旦外長在安全論壇上痛批西方對以哈戰爭的放任態度，稱「要是其他國家，就會被國際制裁了」。（路透社）

2023/11/18 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕約旦外長在中東安全論壇上力批西方對以色列採雙標態度，並多次與美國中東顧問發生口角衝突，他也在會上表示「若今天是其他國家，就會被全球制裁了」。此外，他也表示，阿拉伯國家不會出軍至加薩，均持「不當敵人」的共識。

根據英國《衛報》報導，倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）於今（18日）在中東國家巴林（Bahrain）首都麥納瑪舉行「麥納瑪對話」（Manama Dialogue）安全論壇，會上約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi）多次與美國總統拜登的中東高級顧問麥格克（Brett McGurk）產生口角，薩法迪多次表達阿拉伯國家對於以色列拒絕進行談判的憤怒。

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薩法迪抨擊西方對以色列的放任作為，並稱其破壞了國際法與人們對和平談判的信心。他表示，國際法的可信度將因選擇性適用而受損，「如果國際任何其他國家做出以色列所做出的行為，全球都會對其實施制裁措施」。

薩法迪在表達以色列向哈瑪斯展開戰爭的嚴厲批評時表示，阿拉伯軍隊不會前往加薩，他也稱人道主義暫停不應該以釋放哈瑪絲綁架的人質為前提條件；而麥格克則表示，哈瑪斯有責任釋放人質，並以此作為增加人道援助以及停火的途徑。

而薩法迪強調沒有阿拉伯軍隊會參與其中，「我們不會被視作敵人」，他表明所有阿拉伯國家都同意這點，並表示阿拉伯國家也不會清理以色列在加薩留下的爛攤子。他也表示，約旦將盡一切努力防止巴勒斯坦人流離失所，因為除了情況會演變成戰爭罪以外，也會對約旦造成國安問題。

在論壇上同樣有多位發言人勸告以色列，表示他們無法透過武力找到「安全」。歐盟外交事務負責人博雷爾（Josep Borrell）表明，自己相信以色列將面臨國際刑事法院（ICC）的控告，並補充說道，「一種恐怖無法合理化另一種恐怖」。

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